中国首份证券经纪专项规章正制定 经纪佣金管理拟放松--报载

路透上海4月14日 - 据上海证券报周四报导，中国证监会正在制定《证券经纪业务管理办法（草案）》，这是首部对券商经纪业务进行集中统一规定的部门规章，拟定新规提出松绑经纪业务佣金管理。

报导称，办法第10条指出，证券公司应当在公司网站、营业场所公示制定证券交易佣金收取标准，并在证券交易委托协议中与客户约定具体的服务价格。证券公司可以根据客户的交易方式、交易量、交易频率、资产规模等因素自主与客户约定服务价格。不过办法亦提到，收取佣金不得明显低于证券经纪业务服务成本。

今年年初，证券交易相关费用从政府定价范围中剔除，开启了证券交易佣金市场化定价的大门。业内人士预计，上述办法正式发布后，证券公司或掀起新一轮价格战。届时，按笔收费、包年、包月服务等多种收费模式将层出不穷，全行业交易佣金水平或再下一个台阶。

办法并要求券商建立分支机构管理制度，不得与他人合资、合作经营管理分支机构、也不得将分支机构承包、租赁或委托给他人经营管理。证券公司应对分支机构实施分类分级管理，明确授权分支机构的具体业务范围。除分公司以外，证券公司的其他分支机构不得从事证券承销与保荐、财务顾问、自营、资产管理等业务。

对于券商佣金费率，证监会曾有明确说法，券商向客户收取的佣金不得高于证券交易金额的千分之三，同时不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等。此外，中国证券业协会此前把“以低于成本的证券交易佣金水平、零佣金等方式招揽客户”的行为视为不正当竞争。（完）