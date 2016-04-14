中国首份证券经纪专项规章正制定 经纪佣金管理拟放松--报载

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透上海4月14日 - 据上海证券报周四报导，中国证监会正在制定《证券经纪业务管理办法（草案）》，这是首部对券商经纪业务进行集中统一规定的部门规章，拟定新规提出松绑经纪业务佣金管理。
报导称，办法第10条指出，证券公司应当在公司网站、营业场所公示制定证券交易佣金收取标准，并在证券交易委托协议中与客户约定具体的服务价格。证券公司可以根据客户的交易方式、交易量、交易频率、资产规模等因素自主与客户约定服务价格。不过办法亦提到，收取佣金不得明显低于证券经纪业务服务成本。
今年年初，证券交易相关费用从政府定价范围中剔除，开启了证券交易佣金市场化定价的大门。业内人士预计，上述办法正式发布后，证券公司或掀起新一轮价格战。届时，按笔收费、包年、包月服务等多种收费模式将层出不穷，全行业交易佣金水平或再下一个台阶。
办法并要求券商建立分支机构管理制度，不得与他人合资、合作经营管理分支机构、也不得将分支机构承包、租赁或委托给他人经营管理。证券公司应对分支机构实施分类分级管理，明确授权分支机构的具体业务范围。除分公司以外，证券公司的其他分支机构不得从事证券承销与保荐、财务顾问、自营、资产管理等业务。
对于券商佣金费率，证监会曾有明确说法，券商向客户收取的佣金不得高于证券交易金额的千分之三，同时不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等。此外，中国证券业协会此前把“以低于成本的证券交易佣金水平、零佣金等方式招揽客户”的行为视为不正当竞争。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。