近期A股上涨仅是反弹 若无政策配合涨10%後需谨慎-华泰柏瑞

路透上海1月20日电---中国华泰柏瑞基金管理公司指数投资部副总监、基金经理柳军表示,近期A股的上涨可能仅是因流动性回稳而引发的反弹,若是政策面没有大变化,涨幅达10%後需谨慎.

华泰柏瑞发布的简讯引述柳军的话称,如果本轮股市调整随着经济周期的波动,这个调整的过程可能比许多投资人想象的要长.政府不会像2008年那样采取大型扩张政策,很大可能采取微调.只有在经历经济增速和通胀下行较为充分後,股市的投资机会才会出现.

他认为,目前国内货币供应已具备回稳条件,且按惯例,每年1-2月份为贷款集中发放期,市场资金面总体相对宽裕.

"如果政策没有大的变化,这次反弹到10%以後可以先出来看一下;而反弹过程中,中小盘股相对於前期已经上涨比较多的银行股弹性可能更足"他认为.

他还表示,产成品去库存和居民消费价格指数(CPI)逐渐下行预计将贯穿2012年的上半年,期间企业盈利将会承受一定的压力,2011年受益於通胀的餐饮、旅游、食品饮料、轻工等行业可能面临通胀下行和去库存的压力.

他指出,实体经济的去杠杆过程,将使资产价格面临下降的风险;实体经济对现金以及短期资金的需求增加,造成短期资金的利率仍维持在一个相对较高的水平,不利於行情的持续向上;2011年下半年以来国内中长期贷款的占比持续下降,显示经济增长仍面临较大的不确定性.各种因素综合下,这次上涨可能只能是反弹而不是反转.

沪综指.SSEC周五早盘报2,302.738点,较1月6月的低点2,132点已上涨7.9%.(完)

--发稿 林琦; 审校 杨淑祯

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