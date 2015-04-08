二季度中国A股大盘呈箱体波动 短期推升力量近极致--长安基金

路透上海4月8日 - 近阶段中国A股指数连续创七年来新高，长安基金管理有限公司联席投资总监雷宇周二稍晚表示，短期而言，推动A股上涨的政策面及资金面已接近满量，虽然股指近期还会有惯性上涨空间，但总体而言，二季度A股大概率将呈箱体波动。

外界普遍认为本轮A股牛市是由资金面和政策面共同推动。他在接受路透采访时指出，今年来融资融券规模增加约五成突破1.5万亿元人民币，已接近市场预期的峰值；而一周新开股票帐户量的最新数据也已超过2007年A股牛市时的峰值，这两个指标均预示短期股市流动性的增量将放缓。

“政策还是流动性，3月底或4月初已到极致，市场反应很充分，阶段性已满量。”他说，当然，牛市时股指上涨通常会有惯性，例如2007年5月底中国提高印花税率给股市降温，沪综指还继续上涨了约五成，所以不排除近期股指还会有上涨的惯性。

从政策面而言，中国央行两次降息、多部委联合松绑楼市调控以及国家领导人不断为A股吹暖风，这使得国内股市政策面环境偏暖。

雷宇指出，近期值得关注的风险节点有两个，一是本月中即将公布的中国经济指标，万一中国一季度国内生产总值（GDP）增速低于市场普遍预期的7%，将给市场心理面带来压力；二则是下周四起上证50和中证500指数期货上市，将对当前中小盘股或成长股的炒作降温。

中证500指数的成份股是沪市两市在剔除沪深300指数.CSI300成份股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后，按日均成交和日均总市值排名的前500家公司，该市值综合反映沪深两市小市值公司的整体状况。

“成长股再涨，无疑是给（期指）做空积蓄更多的能量。”他称。

今年以来，A股市场结构性行情仍较为明显，以创业板为代表的成长股炒作相当热络，创业板平均市盈率已近100倍，今年以来深圳创业板综合指数.CHINEXTC已累计上涨约八成。

雷宇认为，未来一旦成长股出现回调迹象，极有可能出现“踩踏”事件，一来是投在成长股上的部分资金杠杆率较高，股价回调5-10%就有斩仓压力，二来是大多成长股流通盘小，若抛压过于集中，股价可能会出现连续跌停。

中国股市沪综指.SSEC周三早盘冲高至3,990点后一度放量跳水下跌，盘中最大跌幅逾1.4%（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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