财经洞察：中国证监会连出利好初衷是稳定人心 并非提振A股市场

作者 林琦

路透上海7月2日 - 面对近期快速下挫的A股市场，中国证监会接连出台政策组合拳。不过，在仔细解读各项政策后可以发现，监管层的政策目标仅仅是稳定人心，而非大多投资者所期待的提振大盘。

在周三沪综指.SSEC上演“一日游”，当日大跌逾5%将周二反弹成果尽数抹去后，投资者又开始期待新一波利好政策救市。中国证监会不负众望，连夜出台三项政策，包括融资融券管理办法及扩大券商融资渠道、降低交易手续费等。

这些政策的利多因子是显而易见的，例如两融新办法中除保留了征求意见稿中提及的合约可展期，展期期限由券商和客户自主约定等条款外，还增加了条款让两融客户担保物的违约处置标准和方式更加灵活。

新办法取消了投资者维持担保比例低于130%应在两个交易日内追加担保物且追保后维持担保比例应不低于150%的规定，允许券商与客户自行商定补充担保物的期限与比例的具体要求，不再将强制平仓作为券商处置客户担保物的唯一方式。沪深证交所随后发布的两融监管细则中提到，两融客户经券商认可，可以提交除可充抵保证金证券外的其他证券、不动产、股权等资产，作为追加担保物。

融资盘平仓是近期大盘下跌主要推手之一，而且投资者对于数万亿元人民币融资盘的平仓压力具体情况并不了解，无法了解真实信息从而产生恐慌情绪。证监会及各行业协会周一晚间及周二及时披露民间配资近期平仓金额，实际平仓额远小于预期，以安抚市场情绪。

周三晚间公布的两融管理办法，则有助于一定程度上拆除强平这颗“定时炸弹”的风险。在股价快速下跌之时，一些客户可以房产和企业股权等作为追加担保物，从而避免在现金短缺之时被迫平仓的困境，减少市场上“多杀多”现象的集中发生。

而增加券商的融资渠道，亦可为券商两融业务增加弹药。虽然券商两融业务规模总体上离政策上限仍有相当大空间，但国内不少相当多中小券商持续面临无钱可借的地步。

中国证监会披露数据，5月底国内券商的净资本为0.97万亿元。按两融业务规模不得超过净资本4倍的规定，其法定上限为3.88万亿元，离目前实际规模2.05万亿元还有近一倍的扩张空间。

**国家救市或存道德风险**

信息透明及合理的制度设计，这都会在一定程度上安抚市场人气，减少盲目及跟风式抛售股票的压力。不过这离大多投资者所期待的利好还有差距，例如降低印花税、暂停新股发行、人民日报社论等。

周三晚间证监会的三大利好，并未止住股市的回调，早盘沪综指收跌1.24%，盘中一度下跌3.52%。

这些投资者的美好期待，是希望中国A股这波牛市仍旧继续，希望能以国家的行政性力量让股指反转，重回之前那个大部分人都能赚钱的好时代。不过，也有人会提出质疑，凭什么要让国家为部分投资者之前的自主投资决策来“买单”，这存在道德风险，国家政府并非是解救套牢者的“解放军”。

中国股市建立20多年来，投资者已牢牢确立了一条原则，“股市有风险，投资要谨慎”。这与当前银行理财、信托计划仍难以打破刚性兑付的情况不同，股市的投资者教育最为充分，历史上的几轮牛熊轮转已令投资者记住了风险自负。

A股市场在带杠杆下的调整，猛烈程度超过大多数人预期，这其中亦暴露出不少问题，例如两融机制需要修订、民间配资监管需要完善。但这并不是让国家队进场接盘、减少国家税收的直接理由。

现在监管层要做的，是想办法让大盘稳定下来，让各方投资者能够冷静思考其投资策略、让市场真正发挥其主导性力量。

就象人民日报官方微博周四凌晨所写：“股市急涨急跌都不正常，公众需要的是一个有稳定预期、公开透明的市场。”

随着中国资本项下可兑换的临近，国内资本市场正面临向外资全面开放的转折点，股票发行注册制改革等市场化举措也在蓄势待发，A股市场亦将面临“新常态”，未来的救市政策需要更加市场化。这是对监管层智慧的考验，也是国内投资者再学习的过程。（完）

(审校 杨淑祯)

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