中证登严审账户实名制 违规者将限制存量账户及禁止新开户

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透上海7月15日 - 中国股市去杠杆逐步深入，中国证券登记结算有限责任公司周二发布通知，落实证券账户实名制要求，并称将组织证券账户业务的专项检查，违规者将采取禁止新开户、限制存量帐户使用等措施。
通知显示，各证券公司、信托公司、基金管理公司及其子公司、私募基金、期货公司应当对名下开立的证券公司定向资产管理专用证券账户、证券公司集合资产管理计划专用证券账户、基金管理公司特定客户资产管理专用证券账户、信托产品证券账户、私募基金证券账户、期货公司资产管理计划证券账户进行全面自查。
自查的重点为：存量账户是否存在下设子账户、分账户、虚拟账户的情况；是否存在借用他人证券账户或出借本人证券账户给他人使用的情况；是否存在开户后相关证券投资产品并未依法成立，而证券账户在使用的情况等。
投资者也不得出借自己的证券账户，不得借用他人证券账户买卖证券。
中证登近期将组织开展对证券公司账户业务开展情况以及特殊机构及产品证券账户开立及使用情况的专项检查，对违反相关规定的，将采取禁止新开证券账户、限制存量账户使用等自律管理措施。(完）
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(发稿 徐永； 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。