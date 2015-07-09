焦点：中国企业ADR持续下跌 对冲需求大增

7月8日，美国纽约证交所，收市铃响后，一名交易员盯着屏幕。纽约证交所盘中因技术性问题暂停交易三个多小时，这是美国金融市场近两年来最大的一次交易中断。 REUTERS/Lucas Jackson

路透7月8日 - 中国股市持续数周的挫跌正继续波及关注中国的交易所上市基金(ETF)以及中国企业在美国上市交易的存托凭证(ADR)，提振美国期权市场的对冲需求。

虽然中国政府全力救市，但该国股市主要股指.SSEC.CSI300自6月中旬以来已经下挫了约三分之一，中国企业在美国上市交易的ADR也感到了切肤之痛。

中国股市过去三周持续下挫促使中国推出前所未有的救市举措，包括周末主要券商和基金承诺联合出资不低于190亿美元投资股市。

纽约梅隆银行中国ADR指数.BKCN周一急转直下，自上周四收盘后已下跌了9%。该指数周三下跌约2.8%至428.29。

与此同时，中国股票ETF期权的交投活动大增，暗示未来一个月波动水平将达到历史高位。

中国股市大跌，带动约20支中国企业ADR在过去一个月下跌了20%甚至更多。

“中国企业ADR的表现将继续每天都不确定，我现在不会对其进行投资，但会密切关注(中国)国内问题如何解决，”MV Financial投资策略和研究主管Katrina Lamb称。中国经济仍然在“良性道路上”，她称。

上周四收盘以来，跌幅比较惨重的包括当当网DANG.N下跌23%，微博(WB.O)跌20%，聚美优品(JMEI.N)跌17%。

百度(BIDU.O)自周四收盘以来已下挫约6%；安全软件商猎豹移动(CMCM.N)同期挫跌12%。

上海股市自2014年6月到近期高点暴涨近150%后，内地股市和中国企业ADR近日出现沉重卖压。

电商巨擘阿里巴巴(BABA.N)周二跌幅最多达4%，一度来到76.21美元的记录低点。

**期权交易活动频繁**

为应对市场的动荡，美国期权市场交易商增加了聚焦中国ETF的期权防御仓位。

“过去两周我们已看到许多偏空交易活动，”TD Ameritrade首席策略师J.J. Kinahan说。

iShares中国大型股ETF(FXI.P)期权交投非常活跃，且大部分是用于空头押注的卖权交投。

根据Trade Alert的数据，该ETF期权周二成交量激增至652,000口，比平时的四倍还多；周三成交量为449,000口，为平时的2.6倍。

德意志银行旗下db X-trackers嘉实沪深300中国A股ETF(ASHR.P)的期权交投也同样热络。

上述两支ETF的30天隐含波动率都触及纪录高点。该指标用于反映股票发生大幅波动的风险。

“人们一边倒地购买保护，或是进行看空押注，”瑞士信贷的股票衍生品策略师Mandy Xu说。

该策略师称，投资者对保护工具的需求大幅上升，“目前对冲的成本极高，但人们还是要这样做”。(完)

(编译 张荻/王丽鑫/张若琪/郑茵 审校 徐文焰/张涛)

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