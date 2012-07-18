18日盘後分析：不宜纠结2132点得失

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场全天呈现小幅收高走势。多空双方继续处於胶着状态，指数表现平静的同时，个股延续了近期杀跌的走势 ，尤其是地产股以及消费股出现大面积补跌走势，一度拖累指数考验年内低点2132点，尾盘沪综指最终报收於2167.10点，上涨0.37%。

从技术层面分析，尽管尾盘股指强行收红，但是量能不济成为限制指数反弹的关键因素，市场观望情绪浓厚，指数连续下挫，种种因素显示短线反弹仅是超跌後的技术性修复，大盘止跌企稳信号并未出现。

从今日盘面观察，个股风险仍未释放完毕，市场恐慌情绪逐步升温，地产股受到政策调控的影响，成为今日空方的主力军，对市场人气冲击较大，可以预见，未来短期内大盘仍有一定的下跌空间，年内低点2132点失守或许只是时间的问题。

笔者认为，大盘仍处於2450点以来的下降趋势中，虽然累计跌幅已经超过10%，且多数投资者认为大盘持续大幅下跌空间有限，但在宏观经济下滑、公司中报业绩下滑明显的重压下，大盘短期还有继续下行的动力。

对於投资者而言，现阶段过度关注指数已经没有意义，不宜纠结於2132点的得失，正所谓底部是走出来的，而不是预测出来的，因此，当前投资者更应该着眼于未来，挖掘、寻找可低吸的筹码。（完）

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