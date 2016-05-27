《A股技术分析》沪综指弱势反抽近尾声

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1XBsv55

沪综指本周继续弱势反抽，重心有所下移，国家队全周护盘维稳2,800点，但整体量能不断萎缩，显示无增量资金参与，这种强行扭曲市场自身运行趋势的行为只会为未来大跌埋下伏笔。均线系统显示，下周5日和10日均线运行至2,820-2,830间，继续施压大盘，而上档2,850点附近压力更大，无量的脉冲式冲高仍将无功而返。

目前大盘完全由护盘力量支撑，已在2,850-2,781小箱体内运行14个交易日，历史少见。而历史走势亦显示，护盘从来不会成功助大盘构筑出底部，且会不断积累下跌动量，一旦护盘力度不支，后市仍会选择向下突破形成多空通杀，后市继续看跌。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1Z5lcBK

沪综指本周微跌并连续跌第二周收小十字星，下跌中继形态不改，周均线空头排列且5周均线持续下行，压力仍在增大，大盘横向窄幅震荡近尾声，无论是国家队孤注一掷的护盘拉高还是弃守2,800点，中线看大盘运行方向仍明确向下，前低不破不立，若下破反倒有利于中期底部的尽早到来和形成。（完）