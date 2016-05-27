《A股技术分析》沪综指弱势反抽近尾声

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京5月27日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周延续弱势震荡。技术面显示，短线大盘量能继续萎缩，反抽力度越来越弱，上档2,850处压力巨大，反复无量脉冲式冲高将为未来下跌积累动量；中线看，周线再收小十字星，下跌中继形态不改，2,800点将不断遭受冲击。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1XBsv55
沪综指本周继续弱势反抽，重心有所下移，国家队全周护盘维稳2,800点，但整体量能不断萎缩，显示无增量资金参与，这种强行扭曲市场自身运行趋势的行为只会为未来大跌埋下伏笔。均线系统显示，下周5日和10日均线运行至2,820-2,830间，继续施压大盘，而上档2,850点附近压力更大，无量的脉冲式冲高仍将无功而返。
目前大盘完全由护盘力量支撑，已在2,850-2,781小箱体内运行14个交易日，历史少见。而历史走势亦显示，护盘从来不会成功助大盘构筑出底部，且会不断积累下跌动量，一旦护盘力度不支，后市仍会选择向下突破形成多空通杀，后市继续看跌。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1Z5lcBK
沪综指本周微跌并连续跌第二周收小十字星，下跌中继形态不改，周均线空头排列且5周均线持续下行，压力仍在增大，大盘横向窄幅震荡近尾声，无论是国家队孤注一掷的护盘拉高还是弃守2,800点，中线看大盘运行方向仍明确向下，前低不破不立，若下破反倒有利于中期底部的尽早到来和形成。（完）
(审校 林高丽)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。