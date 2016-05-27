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中国财经专栏 | 2016年 5月 27日 星期五 16:12 BJT

《A股技术分析》沪综指弱势反抽近尾声

路透北京5月27日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周延续弱势震荡。技术面显示，短线大盘量能继续萎缩，反抽力度越来越弱，上档2,850处压力巨大，反复无量脉冲式冲高将为未来下跌积累动量；中线看，周线再收小十字星，下跌中继形态不改，2,800点将不断遭受冲击。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1XBsv55

沪综指本周继续弱势反抽，重心有所下移，国家队全周护盘维稳2,800点，但整体量能不断萎缩，显示无增量资金参与，这种强行扭曲市场自身运行趋势的行为只会为未来大跌埋下伏笔。均线系统显示，下周5日和10日均线运行至2,820-2,830间，继续施压大盘，而上档2,850点附近压力更大，无量的脉冲式冲高仍将无功而返。

目前大盘完全由护盘力量支撑，已在2,850-2,781小箱体内运行14个交易日，历史少见。而历史走势亦显示，护盘从来不会成功助大盘构筑出底部，且会不断积累下跌动量，一旦护盘力度不支，后市仍会选择向下突破形成多空通杀，后市继续看跌。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1Z5lcBK

沪综指本周微跌并连续跌第二周收小十字星，下跌中继形态不改，周均线空头排列且5周均线持续下行，压力仍在增大，大盘横向窄幅震荡近尾声，无论是国家队孤注一掷的护盘拉高还是弃守2,800点，中线看大盘运行方向仍明确向下，前低不破不立，若下破反倒有利于中期底部的尽早到来和形成。（完）

(审校 林高丽)

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