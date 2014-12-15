外资金融机构招兵买马 中国股票分析师炙手可热

路透香港12月12日（记者 Michelle Price） - 随着全球各银行抢夺人才，中国股票分析师炙手可热。中国股市透明度不足，监管不善，影响一些投资机构的投资。

受益于11月21日的意外降息和当周早些时候推出的沪港通，中国股市近几周大幅上涨。沪港通让海外投资者首次获得了直接通过香港投资上海股市的机会。

然而，中国投资者大举押注外资的大规模流入，外资的反应却是不温不火，欧洲和美国机构投资者对中国企业信息质量和监管标准的谨慎可能是部分原因。

为了让外国投资者对中国企业更加放心，从而获得交易费用收入，各家银行需要向客户提供有质量的股票研究。

“从中国企业获得信息是出了名的难，这正是好的研究有价值的原因，”穆迪旗下的研究公司Copal Amba首席执行官Rishi Khosla说道，该公司在中国大陆有80名左右员工，研究中国企业。“在中国，你的研究广度和深度都不及欧洲和美国。中国是更加新兴的市场。”

富国银行中国股票基金助理基金经理Elaine Tse指出，全球资产管理机构熟悉中国的大企业，因为这些企业中有很多也在香港上市，受到了全球各银行良好的研究，能够与外国投资者很好地打交道。

但很多规模小一些的企业只在大陆上市，不在各银行的研究范围内。“我们现在的任务是了解所有在大陆上市的企业，”Tse说道。

猎头们称，国际券商需要英语和汉语都很棒的分析师，这些分析师还要具备满足国际合规标准的经验和纪律，但很多银行在这方面投资不足，因此香港和大陆的人才储备都非常有限。

“各家银行在危机后砍掉了培训生项目，现在尝到了恶果，”猎头公司Sheffield Haworth全球市场总监Sarah Spencer表示。

汤森路透旗下的StarMine数据显示，外资券商整体上更善于分析在香港和大陆上市的企业。StarMine根据分析师预测的准确率对他们进行评分。

德意志银行(DBKGn.DE)今年问鼎分析师排行榜，巴克莱(BARC.L)获得亚军，但这些银行遭遇到中金等中国本土券商越来越激烈的人才争夺。

Khosla表示，他的公司倾向于从其他行业招募年轻的大陆人，特别是咨询和会计行业，然后对他们进行培训。

Spencer指出，沪港通推动对中国分析师的需求，特别是那些拥有银行、医疗、互联网、科技、媒体、电信、运输和基础设施行业研究经验的分析师。

猎头们称，香港顶级银行高级股票分析师能拿到35-50万美元的基本工资。

4月沪港通机制宣布后，很多银行开始招募人才。瑞士信贷CSGN.VX、渣打(STAN.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)和瑞银UBSN.S等公司都在近几个月扩大了其中国股票研究范围。

“4月宣布后，我们扩大了研究范围，”瑞士信贷中国股票研究负责人Vincent Chan表示。该行近几个月招募了初级分析师，支持行业研究负责人。

路透获得的瑞银内部备忘录显示，瑞银10月挖走了野村的知名中国银行业分析师冯哲（Lucy Feng）及其团队中的两个人。野村日本以外亚洲股票研究负责人Melvyn Boey表示，该行正在替换该团队，并有选择地增加名额。

Spencer称，新的一年预算放开后，其他银行也在计划增加分析师名额。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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