《A股技术分析》沪综指下跌趋势形成

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京4月22日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC完成3,000点上方最后诱多，本周逆转放量下跌。技术面显示，3,000点破位后短期下跌趋势成型，上方套牢盘再度层层叠加抑制市场反弹，沪指开启新一轮跌势，短线下跌目标指向2,800点附近；中线看，20周均线发挥出强大压制作用，股指有重回去年中以来中级下跌趋势的要求。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1VoXTEs
在持续营造出全面看多市场氛围后，沪股成功诱多本周逆转放量下跌，3,000点关口有效下破。均线系统显示，5.10.20.30日均线全部失守，2,900点附近的60日均线形同虚设，最终将予以下破。K线形态方面，3月以来形成的上升楔形本周被下破，向下跳空加断头铡刀长阴显示本轮反弹见顶终结，后市转入下跌趋势。
短期技术指标全面向淡，KDJ继续高位背离后下行，MACD死叉，DX趋向指标开始上行，显示下跌趋势形成。量能上则明显形成下跌放量，反弹无量的格局，而国家队不合时宜的频繁护盘将为未来下跌不断积累动量，加大了后市再度出现大幅度下挫的机率。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1VoYhTv
本周沪指创三个月最大跌幅，且将此前一个月的涨幅尽数抹除，下跌势头迅猛。上档20周均线持续下压，终产生强大打压作用，3,000点失守则意味着国家队此前的护盘前功尽弃，中线卖压将继续积累。此前大盘的反弹并未有效突破去年中以来中级下跌趋势，后市有再度沿该趋势向下运行的迹象，此前低位箱型震荡中枢位置2,800点将再度受到考验。（完）
(审校 林高丽)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。