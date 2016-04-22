《A股技术分析》沪综指下跌趋势形成

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1VoXTEs

在持续营造出全面看多市场氛围后，沪股成功诱多本周逆转放量下跌，3,000点关口有效下破。均线系统显示，5.10.20.30日均线全部失守，2,900点附近的60日均线形同虚设，最终将予以下破。K线形态方面，3月以来形成的上升楔形本周被下破，向下跳空加断头铡刀长阴显示本轮反弹见顶终结，后市转入下跌趋势。

短期技术指标全面向淡，KDJ继续高位背离后下行，MACD死叉，DX趋向指标开始上行，显示下跌趋势形成。量能上则明显形成下跌放量，反弹无量的格局，而国家队不合时宜的频繁护盘将为未来下跌不断积累动量，加大了后市再度出现大幅度下挫的机率。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1VoYhTv

本周沪指创三个月最大跌幅，且将此前一个月的涨幅尽数抹除，下跌势头迅猛。上档20周均线持续下压，终产生强大打压作用，3,000点失守则意味着国家队此前的护盘前功尽弃，中线卖压将继续积累。此前大盘的反弹并未有效突破去年中以来中级下跌趋势，后市有再度沿该趋势向下运行的迹象，此前低位箱型震荡中枢位置2,800点将再度受到考验。（完）