焦点：中国股灾最后悬念周五揭晓 期指交割日多空大战料难出现

作者 林琦

路透上海7月15日 - 中国A股市场在经历大幅震荡后正逐渐企稳，股指期货周五(17日)交割日被多数人认为将是这场股市大戏的最后一幕。不过多位业内人士分析称，周五多空双方应不会恋战，主力合约最后一天交易可能会较为平静。

持仓量是反映多空双方动向的有力证据，无论是沪深300期指还是中证500期指，即将交割的7月合约持仓量持续下降，总持仓量也在明显减少，显现多空阵营部分力量在离场，换场再战的可能性也在下降。

“经过这两天的减仓，7月合约的持仓量下降较多，市场风险明显减少了。”上海中期期货副总经理蔡洛益指出。

以多空交战相当激烈的中证500期指7月合约为例，本周前三天持仓量下降了4,702手，周三7月合约持仓量为5,579手；8月合约则增仓4,441手至周三的6,569手，显示有多空力量将部分持仓由7月转至8月。不过，中证500期指的总持仓量已由上周一的3万手左右降至目前的1.8万手。

方正证券研究所金融工程首席分析师高子剑表示，“目前期指的持仓量很低，预计交割量很轻，那样对于现货市场的牵动作用就较小。”

周五是三大期指7月合约的最后交易日，当日涨跌板幅度为周四结算价的±20%，交割结算价为周五最后两个小时的算术平均价。

6月底以来，中国A股市场出现罕见的连续下跌，至上周三累积跌幅逾三成；获利回吐及融资盘降杠杆等成为空方主要能量源，期指亦是推波助澜，经常领跌于现货。证监会等多部委上周出台多项指施，终于在上周四稳住大盘，沪深两市出现连续三天反弹。不过反弹终不能持久，周二和周三大盘又开始转弱，沪综指.SSEC周三大跌3%。

此次中国多部委密集出台多项救市政策，中国证券金融股份公司以准平准基金的定位登场，这都让投资者联想起1997年香港政府与海外对冲基金对决的场景。当时双方在期指交割日的决斗，成为那场被记入史册的金融大战的决胜局。

**部分空头仍不肯认输**

一位投行交易员称，“股市最大风险还没有过去，17日是期指交割日，国家队这一天必须赢。”

上海一位期货交易员指出，交割日还是有心理压力的，空方肯定希望能把现货打下来，否则就要承担损失，就像当年外资冲击香港时，能否稳住恒指是一样的，最终看谁的资金实力强。

他认为，目前期指普遍贴水，说明大家对股指未来预期较弱，信心并不稳定。空方的策略就是将大盘的向下趋势做出来，产生巨大的抛压，引发羊群效应。

“现在看来，一些空头并不肯认输，想要引起更多的恐慌，引导股指跌破关键点位，但这么做是有代价的，毕竟国家队还没撤，央行还在后面支持。“他说。

周三沪深两市再度出现逾千只股票跌停的场景，创业板指数P收市大跌4.99%。不过中国石油(601857.SS)涨停和中国石化(600028.SS)大涨4.58%，以及多只大型银行股逆势上涨，国家队护盘迹象还是较为明显。

今日中证500期指中除7月合约外，其余三个合约均跌停，7月合约跌7.51%至7,136点，较8月合约升水约300点，但较中证500指数贴水269点。业内人士指出，今日7月合约未能跌停，主要是因为交割日临近，现货市场的牵引作用有所增强。

高子剑指出，目前中证500期指与沪深300期指都呈现近高远低的格局，若空方希望由7月移仓至8月期约（买平7月，新空8月），就要承担迁仓损失，空方面临一个尴尬的局势。

他认为，空头短期的应对手段，原本可以采取抛掉现货，单留期指空单的做法。但目前中金所限定套保策略下一旦现货抛售，期指空单需同步平仓，这一招也行不通了。

部分业内人士指出，在目前中金所对中证500期指进行限仓的情况下，即使有大空头也展不开手脚，总的大趋势还是平稳过渡。

中金所近日调整多项交易规则，例如自上周二起中证500期指客户日内单向开仓交易量限制为1,200手，上周三起将中证500期指合约的卖出保证金由10%分步提高至30%。

“看周四IC(中证500期指)合约的持仓情况，7月能否减得下去，是周五交易最好的信号。”蔡洛益表示。（完）

(审校 张喜良)

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