中国A股反弹至少维持至3月初 看好金融和零售--兴业证券

路透上海1月8日 - 中国兴业证券(601377.SS)资产管理明星投资经理杨定光周二表示,国内A股这一轮反弹估计至少持续到3月初,金融股和零售股板块仍可持续走强.

他在接受路透电话采访时指出,近期大盘在金融股领涨下持续上冲,热点较为集中,上冲能量"力犹未尽".预计在基本面和资金面配合下,这轮反弹行情应能持续一段时间.

"一季度我们不担心,有价值的股票就买,不用担忧大势."杨定光表示,近阶段他比较看好金融板块和零售板块.

中国股市标杆指数沪综指.SSEC去年最多一度下跌至1,949点的三年最低,较2011年收盘点位最多下跌逾10%.而自去年12月4日大盘开始反弹起,沪综指一个月内累计上涨了近17%.

他解释道,银行股业绩的最大变量是其抵押物的资产质量,只要中国宏观经济未来不出现大的恶化,银行股就值得看好,"买银行股其是就是在买你对国家的信心".

中国第三季国内生产总值(GDP)增速为7.4%,创三年半来新低.不过路透最新调查数据显示,第四季中国GDP增速料升至7.8%;刚公布的12月中国官方制造业采购经理人指数(PMI)连续三个月位于荣枯线上方,亦验证中国经济正稳步复苏.

招商证券最新报告指出,目前国内银行股13年动态市盈率仅5.7倍,市净率1倍.未来三年90%以上的复合增速背景下,6.5倍市盈率和1.2倍市净率是一个较为合理的目标,所以一季度银行股有望继续领跑.

而杨定光看好零售股主要因为其资产低估,其实去年以来,不少产业资本不断增持零售股.即使这一段时间零售股大多累计上涨三至五成,但离其合理价值仍有距离.

据独立咨询机构朝阳永续的数据,截止1月4日,杨定光负责管理的两只券商集合理财产品--玉麒麟2号和玉麒麟1号在所有券商理财产品的一年收益排名中分居首位和第八.

这两款产品去年全年投资收益分别为27.2%和15.2%,跑赢去年沪综指.SSEC全年3.17%的涨幅.他的操作风格是以价值投资理念为核心,注重择股,偏好于二三线蓝筹.(完)

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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