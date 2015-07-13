焦点：中国股灾殃及池鱼 亚洲企业苦不堪言

韩国出口商、澳洲矿商及日本观光企业与出口商，在其各自的市场均惨跌。

外资所持有的中国股票并不多，但仰赖中国市场需求的亚洲地区企业，或者作为中国风险的替代对象，极容易遭遇卖盘。

尤其是如果中国继续实施抛售禁令以阻止股票跌势，或者停牌的股票复牌后大跌导致中国股市下挫的话，这种卖压在亚洲地区蔓延的情况可能会持续下去。

“如果人们在中国无法抛售，风险当然会跑到其他地方，”汇丰亚洲股票策略主管Herald Van Der Linde表示。

“预期他们会在香港、有大量仓位的国家以及对中国有直接曝险的市场抛盘。”

IG驻新加坡市场策略师Bernard Aw指出，澳洲矿业股和香港大盘尤其脆弱。

截至周五中午，恒生指数.HSI自6月12日中国股市大跌以来已下跌9%，台湾股市加权股价指数.TWII亦跌5.9%。

韩国对中国出口企业受创犹重，LG电子(066570.KS)和半导体厂商SK海力士(000660.KS)自6月12日中国股市大跌以来已经挫低13%，而同期韩国综合股价指数则仅跌2%。

**周边市场受连累**

在澳洲，矿业股Fortescue Metals(FMG.AX)重挫26%，力拓跌9%，必和必拓下挫5%，而澳洲S&P/ASX 200指数则仅回落0.7%。澳洲矿产大多销往中国。

日圆在不确定性高的时候做为避险货币的地位，也对日本企业造成冲击。日圆自6月初贬至13年低位后，已回升3%。

日圆走强会打击日本出口商竞争力。而中国是日本制造业者的一大市场。

更直接的影响是，之前因中国观光客人数创新高而受惠的日企，现在正准备因应这种盛况可能不再。

“大家愈来愈担心需求是否会受影响，”摩根大通分析师Dairo Murata称。“靠外国观光客盈利的大品牌企业，股票正出现相当程度的跌价。”

观光业者、及广受中国消费者欢迎但在中国售价较昂贵的电子产品及化妆品厂商股价也下跌。

东京迪士尼经营业者Oriental Land (4661.T)股价自6月12日以来下挫6.2%，同期日股日经指数.N225跌2.4%。资生堂(4911.T)股价一开始上扬，但6月24日以来已跌4.5%；索尼(Sony)(6758.T)则重挫10%。

**救市平复紧张情绪**

中国政府通过降息、暂停首次公开发行(IPO)以及6个月内持股5%以上股东不得减持等诸多措施，遏制了股市的自由落体式下滑。市场中约有一半公司停牌。

这些措施扶助中国股市自周四展开强劲反弹，扭转稍早的跌势，帮助平复了市场的紧张情绪。不过分析师和投资者担心抛售远未结束，停牌个股复牌时仍可能带来压力。

“如果股市仍下泻不止，那么可能会损及消费者信心，以及中国整体需求。”盛宝资本市场的机构客户交易主管Moltke-Leth说道。

“如果不能有效遏制目前市场的下跌，实质风险恐怕会波及到更广泛的经济层面。”Moltke-Leth说，并补充称这将影响到亚太地区。

浏览中国市场走势图表，请点击：link.reuters.com/zak25w

(完)

(编译 戴素萍/张若琪/李爽/孙茉莉; 审校 李婷仪/龚芳/许娜/郑茵)

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