中国股市重挫拖累亚洲市场 避险货币日圆受提振

路透东京7月8日 - 亚洲股市周三下挫，避险货币日圆反弹，因中国股市继续暴跌，动摇了投资者原本就受到希腊债务危机困扰的信心。

中国股市自6月中旬以来累计下跌30%，目前继续下挫，恐将令该国原本就在放缓的经济受到新冲击，尽管政府已祭出多项救市措施。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS延续盘初跌势，下跌2.5%；此前中国股市大幅开低。

日股日经指数.N225下滑1.5%，受到中国市场震荡抑制地区市场人气、以及日圆走强的双重打击。

中国股市沪综指.SSEC重挫6.4%，沪深300指数.CSI300亦大跌6.7%。

中国媒体报导称，中国上市公司可能过半数都已经或将寻求停牌，以躲过市场巨震。

根据一项对公司声明的分析显示，约550家上市公司新申请停牌，沪深逾四成股票停牌“避风头”。

“今天的焦点全部集中在中国，已经获得新期限的希腊，目前成为配角，”东京三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera表示。

“上海早盘跌势就像从悬崖直线掉落，对投资人气影响很大。”

美国股市期货ESc1下滑0.6%，暗示全球交易时段将弥漫黯淡气氛，即便美股主要股指周二收高。

希腊总理齐普拉斯在周二欧元区紧急峰会上赢得了在最后时刻达成援助协议的承诺，欧盟领导人周日将继续召开峰会，如果债权机构感到满意，同时希腊提出贷款申请并做出改革承诺，那么周日峰会将批准救助希腊的计划。

投资者担心，如果希腊未能与债权人达成协议，希腊金融问题可能蔓延至其他南欧国家。欧洲央行维持对希腊银行的紧急流动性资金规模不变，但将银行加大对担保品减记幅度，这使得投资人的疑虑加剧。

“主要的担心仍是市场剧烈波动与避险情绪之间的关连程度，有一些欧元疲弱及二线国家利差扩大，但欧洲EGB收益率已受压，而德债收益率跌得更多，”巴克莱策略师表示。

“尽管如此，我们并不排除随着希腊情势恶化，蔓延将会加剧，”他们并表示。

欧元兑美元EUR=当日跌约0.2%，报1.0984美元,周二一度跌至6月2日来的最低1.0916。

欧元兑日圆EURJPY=R下滑0.5%报134.13日圆，周二跌至六周低点133.52。

美元兑日圆JPY=EBS下滑约0.4%，报122.11。希腊和中国的不确定性强化了日圆的避险魅力，不过美元兑日圆仍在周一所及六周低点121.700上方。

美国10年期公债US10YT=RR收益率最新报2.218%，高于周二美国市场的收位2.231%，当日盘中曾跌至五周低点2.185%。

美国原油期货CLc1抹去稍早的涨幅，跌0.4%至每桶52.14美元。(完)

(编译 孙国玉/徐文焰/陈宗琦/戴素萍/孙茉莉; 审校 徐文焰/许娜/李婷仪/王丽鑫/李爽)

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