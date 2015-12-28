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中国财经 | 2015年 12月 28日 星期一 14:03 BJT

上海B股指数午盘大跌逾7% 带动A股同步跳水

路透北京12月28日 - 中国股市上海B股指数.SSEB周一午盘出现单边跳水，大跌逾7%；A股大盘亦受到拖累同步下行，沪综指.SSEC跌逾2%。

北京时间13:58，沪B股指数报409.01点，跌7.62%；沪综指报3,550.47点，跌2.13%。

沪B股仅两只个股上涨，大化B(900951.SS)，汇丽B.900939.SS等十几家个股跌停。（完）

(发稿 曾祥进; 审校 张喜良)

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