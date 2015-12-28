上海B股指数午盘大跌逾7% 带动A股同步跳水

中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透北京12月28日 - 中国股市上海B股指数.SSEB周一午盘出现单边跳水，大跌逾7%；A股大盘亦受到拖累同步下行，沪综指.SSEC跌逾2%。
北京时间13:58，沪B股指数报409.01点，跌7.62%；沪综指报3,550.47点，跌2.13%。
沪B股仅两只个股上涨，大化B(900951.SS)，汇丽B.900939.SS等十几家个股跌停。（完）
(发稿 曾祥进; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。