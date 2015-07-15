市场热谈：中国银监会未强制叫停场外配资 金融机构暗中自压规模

图为南京一家银行的工作人员在清点人民币现钞。 REUTERS/Sean Yong

路透北京7月15日（作者 李贺） - 据市场人士反映，中国银监会于近日召开会议，召集主要银行、信托公司对其资金入市的渠道以及规模进行摸底。多家银行和信托公司人士对路透称，目前监管机构并未强制叫停银行和信托的场外配资，但各家机构自身比较谨慎。

平安证券银行业报告称，目前暂未听说银监会已叫停配资业务；作为最重要配资渠道和资金来源的银行、信托的监管方，银监会后续应该会有相应表态。

“监管层确有提示风险，但没听说银监会层面有强制性的规定。但目前各家机构在配资方面已经收缩业务，这是出于自身对风险的判断所做出的反应。”一位接近监管层人士称。

此前，为支持资本市场稳定发展，中国银监会推出多项举措，包括允许银行业金融机构对已到期的股票质押贷款与客户重新合理确定期限，允许双方自行商定押品调整，以及鼓励银行业金融机构与中国证券金融股份有限公司开展同业合作等。

关于近期银监会对股市的态度，一位银行业人士透露，之前银监会组织部分银行自查信贷资金挪用问题，有直指个人信贷入市的意思；但前不久自查结束后，银监会并没有进一步动作和表态。

华北一位信托业人士则指出，信托保障基金公司日前下发通知称，二季度发行的证券类信托暂缓认购信托业保障基金。其实，二季度的产品之前已经成立了，也都认购了保障基金，所以政策只是监管层的一种表态。

尽管近期由于股市波动，监管层出狠招规范场外配资可能投鼠忌器，但长期看这也是大势所趋。平安证券研报指出，在证监会、中登相继公布相关法规表态清理场外配资之后，清理配资已是多部委联合的趋势；未来，银监会新老划段应是大概率，存量到期清理，增量可能面临更加严格的管控。

证券时报日前则刊发评论员文章称，此次监管层下决心清理场外非法配资，正当其时，应从严从速。当前市场信心不断恢复，投资者资金不断涌入，在此时，正是立下规则以防前车之鉴，防范不合规配资资金再度介入的良好时点。

此前，华泰证券研报指出，中国股市场内场外融资的总体规模预计在3.3万亿元人民币左右，悲观情况下可能为3.5-3.7万亿，其中银行理财资金总额估计在1.6万亿左右，占股市融资规模的半壁江山。

**各家机构暗中压降配资规模**

虽然短期来自监管层的压力不大，但各家银行和信托已经自觉意识到场外配资的风险，并早有行动。一位银行业资深人士表示，压降场外配资规模是大方向，但当前各银行会有安抚性的表态，其实许多银行已经早有动作，只是现在市场才意识到而已。

路透调查的数家银行均表示，其配资杠杆比例和相关政策并没有变化；不过有的银行配资业务几个月前已经不再新增，而有的银行则加大了配资业务的审批难度。

“整体风险还是有的，各家银行对自己持有的资产非常谨慎，很多行内部已经下文件了，做好存量的排查摸底；前期的低点已经非常可怕，市场继续震荡的话，银行担心可能会损失一部分利益。”华北一位资深金融业人士称。

“股权类投资中，总行资管已经不做场外配资，主要参与定增、两融、打新。”更有某大行资管部人士指出。

交银国际报告指出，2015年初，监管层和银行已对伞形信托业务的风险高度关注，并逐步放缓了配资和发行高风险产品速度，降低了杠杆比率，目前银行配资的平均杠杆大概在1：2左右；而且主要产品应该是在2015年以前发行的，今年初沪综指.SSEC点位在3,300点左右，即银行资金集中建仓应在3,300点以下。

截至上周三，中国A股市场经历了近半个月的持续大幅下跌，投资者信心极度受挫。沪综指自6月12日触及5,178.191高点以来，累计最大跌幅已逾三成。

在对场外配资业务自动压缩管控的同时，银行信托机构也在寻找新的利润贡献点对冲资产配置变化的冲击。如某银行人士表示，其已在开拓新业务，针对信托、券商的董监高增持资管计划进行资金托管服务。

西部一中小银行人士则称，“现在全部都是借钱给证券公司，哪怕借给小券商都比配资安全，有6%的收益，比配资略低，但不用盯市，比较划算。”（完）

(审校 张喜良)

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