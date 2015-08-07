中国证金公司寻求再筹资2万亿元以支撑股市--彭博

路透北京8月7日 - 据美国彭博新闻报道，中国肩负救市任务的政府机构正寻求再筹措2万亿元人民币(3,220亿美元)资金。

彭博援引未具名消息来源称，新筹集的资金将会让中国证券金融股份有限公司(证金公司)手中的救市“弹药”增加到5万亿元--根据市场的情况，这一数字还有可能变化。

自中国股市6月暴跌以来，证金公司作为中国央行向市场直接注资的管道，一下子成为关注焦点。

证金公司最初在7月获得3万亿元人民币额度，用于为券商提供流动性支持和购买股票和公募基金。

彭博报道援引知情人士的消息称，证金公司寻求的借款期限为三至12个月，利率不超过4.4%。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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