中国低本益比蓝筹股可望成为股灾的资金避风港--元大宝来投信

路透台北7月9日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信周四表示，一个月前还处于疯牛狂奔的中国股市，自6月中旬开始暴跌超过30%，一场恐慌性的股灾正在上演，而起因竟是来自中国证券监管部门的「善意」，意图强力降低股市杠杆操作风险的举措，就像是打开潘朵拉盒子一般，引发沪深股市一泄千里，股灾全面蔓延，速度之快与幅度之大，都让各方始料未及。

回顾这一轮中国牛市始于充裕流动性催生，加上改革预期的巨大想像，指数一路过关斩将，屡创新高。终在监管部门主动降风险的举措，加上对资金链效应的轻忽，指数就像变了心的女朋友，回不来了。6月13日证监会宣布严查场外配资，类似台湾俗称的地下证金公司，演变成压垮中国牛市的最后一根稻草，市场恐慌情绪升温，6月19日A股超过三分之二的股票跌停，6月26日沪深300指数暴跌近8%，创业板指数更暴跌8.9%，指数持续震荡下跌，股灾一发不可收拾。6月27日央行扮演救火队，宣布同时降准降息，市场反应异常冷淡，中央高层这才惊觉事态严重，接连推出各种利好政策企图稳定市场信心，但如此大阵仗的单方面积极作多，非但无法安抚市场情绪，反而加剧市场卖压。

资金链效应是本轮急跌的重要原因，投资人透过场外配资买进的股票，因暴跌被强制平仓，强制平仓又引发另一波暴跌，暴跌再度引发强制平仓，如此恶性循环，投资人信心崩溃，心急如焚，政府高层病急乱投医，自乱阵脚，中国股市面临前所未有的考验。救市政策接连出台，首先登场的限制放空期货，意图防止恶意放空期货获利，然而此举突显监管层对金融市场的敏感性不足，一旦期货无法放空，投资人只能选择卖股票，小型股跌停，接着卖大型股，结果是市场全面下跌，指数持续探底。

紧接着放宽两融限制，除了到期可以无限展延，并允许自订保证金追缴的期限和比例，甚至考虑可以使用不动产来抵缴保证金，这与先前严查杠杆控制市场风险的做法完全相反，两融市场陷入一片混乱。在官方护盘无效的情况下，许多上市公司纷纷向交易所申请停牌避免股价下跌，7月8日A股市场涌现超过1,200支上市股票停牌，占比超过4成，堪称有史以来最大的停牌潮，股票缺乏流动性对孱弱的股市而言又是一次沉重的打击，沪深300指数收盘跌幅达6.75%，新加坡富时中国A50期货收盘大跌14.77%，投资人恐慌情绪仍在蔓延。

笔者认为中国股市目前处于市场失灵的状态，恢复投资人信心是当务之急，唯有用真金白银来振奋人心，才能收立竿见影之效。低本益比的蓝筹股有机会成为此波股灾的资金避风港而率先止稳，预料中小型股短期仍有进一步下探的空间。中国股市政策指导色彩浓厚，一旦出现暴跌，所有人均将希望寄托在监管部门身上，限缩了监管部门的操作空间。在救市的过程中，强烈的行政干预措施可能再次祭出，即使短期止住跌势，长期却可能伤害资本市场的健康发展。

中国资本市场正处于改革转型的过程，但经由本次股灾，曝露出中国监管层对杠杆资金的掌握明显不足，加上没有建立横向跨部会的沟通机制，在金融市场出现系统性风险时，又缺乏紧急处理措施与经验，由此所引发的连锁反应令人始料未及，也让投资人付出惨痛代价。中国经济基本面仍在低档徘徊，整体经济环境疲弱，加上股灾的严重打击，市场信心溃散，短期在政府大力救市的情况下，指数可能出现一波跌深反弹，然而基本面若无实质好转，反弹行情将难以延续，投资人仍需谨慎以对。(完)

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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