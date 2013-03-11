新三板公司转板需设财务门槛--深交所总经理

路透北京3月10日 - 中国深圳证券交易所总经理宋丽萍周日表示，新三板公司原则上可以转板深沪证交所的主板和创业板，证监会正就转板问题进行研究。个人认为新三板公司转板需要满足一定的财务门槛，原则上需要与退市后再上市及借壳上市两种情况的财务条件相一致。

她在两会期间一新闻会上指出，非上市公司指引办法推出以后，原则上新三板公司可以实行转板创业板和主板市场，证监会也在就方方面面的转板问题进行研究。申请转板的公司，必须要达到一定的挂牌年限，和一定程度的股权分散度，以及公司治理和信息披露等方面的规范要求。同时，还必须有一定的财务门槛。

“去年年底出台的《退市规则和重新上市的办法》，其中对再上市公司和借壳上市在主要财务条件有一定规定，且标准一致。转板上市也是不通过IPO（首次公开发行）在交易所上市，主要的财务条件，应该与前两种原则上应该一致。”她说。

深圳证交所此前公布相关规定，上市公司终止上市后申请重新上市的，需符合一定的财务条件，包括：最近两个会计年度净利润均为正值且累计超过人民币2,000万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)；公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值等。

宋丽萍还指出，深交所今年将继续配合公司解决B股问题，支持B股公司再融资，鼓励有实力B股公司回购B股股票。

“解决B股问题，关键看上市公司设计什么样的方案。主要思路是：在当前的法律框架内，成熟一家推出一家。”她说。

去年底，中集(000039.SZ)(2039.HK)成功实现B股转板H股；今年初万科(000002.SZ)200002.SZ和丽珠(000513.SZ)200513.SZ也均公布其B转H的方案。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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