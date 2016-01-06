沪综指反弹收升2.3% 煤炭、钢铁等板块领涨大盘

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指周三反弹收升2.3%。分析师指出，目前市场恐慌情绪有所缓和，投资者信心有所恢复，大部分个股迎来暴跌后的技术性反弹。由于近期铁矿石等大宗商品价格出现止跌回稳，同时供给侧改革预期为传统产业股票估值提升带来想像空间，带动今日上游行业个股强力反弹，煤炭、钢铁等板块领涨大盘。
沪综指.SSEC收报3,361.84点，涨74.13点或2.25%，今日上海A股成交2,833亿元人民币，上日成交3,260亿元。
“熔断事件市场消化一段时间，没那么恐慌了，这个事情过去之后，市场慢慢恢复过来。”信达证券策略分析师谷永涛表示。
他认为，煤炭、钢铁和采掘等中上游行业股票，受国际大宗商品市场价格影响较大，此类股票经前期下跌后持续在低位盘整，近期煤炭、铁矿石等大宗商品价格出现一定幅度的反弹，带动今日相关板块有所走强。
长江证券研报认为，结合近期李克强考察山西钢铁等传统企业来看，供给侧改革预期加速是本轮周期行情发动的内在逻辑。近期此类消息不断释放，未来可能会层出不穷。目前处于检验政策落实的真空期，改革预期将有助于板块估值提升并获得阶段性超额收益。
伦敦期铜周二自近两周低点反弹，因中国股市企稳。此前，疲弱的中国制造业数据导致金属需求前景恶化，引发市场震荡。
安阳钢铁(600569.SS)、山东钢铁(600022.SS)、山煤国际(600546.SS)、大同煤业(601001.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,539.81点，涨1.75%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,465.0点，涨2.05%，成交17,110手。130亿元额度的沪股通净卖出5.0亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。