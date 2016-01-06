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中国财经 | 2016年 1月 6日 星期三 15:15 BJT

沪综指反弹收升2.3% 煤炭、钢铁等板块领涨大盘

路透北京1月6日 - 中国股市沪综指周三反弹收升2.3%。分析师指出，目前市场恐慌情绪有所缓和，投资者信心有所恢复，大部分个股迎来暴跌后的技术性反弹。由于近期铁矿石等大宗商品价格出现止跌回稳，同时供给侧改革预期为传统产业股票估值提升带来想像空间，带动今日上游行业个股强力反弹，煤炭、钢铁等板块领涨大盘。

沪综指.SSEC收报3,361.84点，涨74.13点或2.25%，今日上海A股成交2,833亿元人民币，上日成交3,260亿元。

“熔断事件市场消化一段时间，没那么恐慌了，这个事情过去之后，市场慢慢恢复过来。”信达证券策略分析师谷永涛表示。

他认为，煤炭、钢铁和采掘等中上游行业股票，受国际大宗商品市场价格影响较大，此类股票经前期下跌后持续在低位盘整，近期煤炭、铁矿石等大宗商品价格出现一定幅度的反弹，带动今日相关板块有所走强。

长江证券研报认为，结合近期李克强考察山西钢铁等传统企业来看，供给侧改革预期加速是本轮周期行情发动的内在逻辑。近期此类消息不断释放，未来可能会层出不穷。目前处于检验政策落实的真空期，改革预期将有助于板块估值提升并获得阶段性超额收益。

伦敦期铜周二自近两周低点反弹，因中国股市企稳。此前，疲弱的中国制造业数据导致金属需求前景恶化，引发市场震荡。

安阳钢铁(600569.SS)、山东钢铁(600022.SS)、山煤国际(600546.SS)、大同煤业(601001.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,539.81点，涨1.75%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,465.0点，涨2.05%，成交17,110手。130亿元额度的沪股通净卖出5.0亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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