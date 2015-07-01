中国A股杠杆资金存量约4万亿元 应做好控制风险预案--国泰君安

路透上海7月1日 - 中国大型券商国泰君安证券最新研报指出，目前A股市场杠杆资金存量规模约4万亿元人民币。带上杠杆的A股市场调整幅度，已超出大多数人的认知，券商及投资者等都应做好带杠杆市场调整的控制风险预案。

由国泰君安首席宏观分析师任泽平等撰写报告指出，杠杆资金的主要形式包括两融、伞形信托和单一结构信托工具、场外配资及分级基金等。一旦股市大幅调整，按照杠杆比例大小，从场外配资、伞形信托到两融风险依次暴露。如果股市深调，风险将从配资公司、散户传染到银行。

以下是该份研究报告摘要：

估算杠杆资金存量为4万亿左右。产业资本、私募、高净值客户，主要采用两融、伞形信托和单一结构信托工具；散户主要采用互联网平台和系统分仓模式的工具。

场外配资规模约10,000亿，成本在13-20%之间，杠杆为1:4-1:5之间。主体为互联网平台、配资公司、券商、散户。风险在于杠杆高且系统会自动强行平仓。对1:4或者1:5配资账户，其预警线多设在110%至113%，止损线设在104%至108%的水平。

伞形信托规模7,000亿，成本10%左右，杠杆在1:2-1:3之间。主体为信托、银行和机构投资者/高净值客户。其中，优先级资金主要来自银行理财产品，总成本在10%左右；平均期限在1年左右；风险点主要体现在杠杆可高达3倍，甚至更高。伞形信托对不同的融资比例设有不同的预警线和止损线。以某券商发布的一款产品为例，1:2融资比例，预警线为90%，止损线为85%。

融资融券余额2.13万亿，杠杆在1:1左右，仍有上升空间。客户主要为高净值个人。券商的融资利率平均为8.6%，大部分融券的利率为10.60%。融资保证金的比例在25%-150%；融券的保证金比例在50%-140%。近期股市行情下挫，两市融资买入额占A股成交额比例升至19.7%，创历史新高，但仍低于台湾水平。参照两融/流通市值的比例最高到5.5%。我国目前为4.2%，按此计算，两融需求的上限为2.7万亿。

分级基金B的价格杠杆比例约为2倍。基金A资金成本在6%-8%。从2014年9月份开始，基金B成交额呈递增速度增长，近期有所回落，为179亿元;占上证综指成交额的比重达2.6%。

带杠杆股市的特征与影响。1）上涨时加杠杆有助于快速兑现预期，调整时去杠杆加大市场波动。这种带杠杆的调整是新情况，超出大多数人的认知。机器比人还不理性：恐慌性杀跌—杠杆爆仓—强制平仓—卖盘涌出—市场压垮并崩盘股灾—中产阶级消灭、银行不良率上升、金融危机—市场信心严重受挫，陷入长期低迷，失去正常的融资和支持实体经济转型功能……只有有效中断传导链条，才能避免负反馈。2）做好带杠杆市场调整的控制风险预案。按照杠杆比例大小，从场外配资、伞形信托到两融风险依次暴露。如果股市深调，风险将从配资公司、散户传染到银行。3）促进资本市场健康发展，法治规范，维护金融稳定。4）提高门槛，保护中小投资者。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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