券商应以自有资金参与场外股权质押式回购交易--中国证券业协会

路透北京7月24日 - 中国证券业协会周五发布规定，规范证券公司场外股权质押式回购交易业务，要求券商应以自有资金参与场外股权质押式回购交易业务，券商的融出资金余额不得超过其净资本的50%，为单一融入方融资的累计融资余额不得超过其净资本的5%。

规定要求，券商不得将被报价系统或符合条件的区域性股权交易市场暂停或终止交易的股权和进入摘牌程序的股权列为质押业务的标的股权。券商可要求融入方采取第三方保证、资产抵押、质押等内外部增信措施。

另外，券商应根据融入方资信及还款能力、标的股权质量、提供的担保、回购交易期限、标的公司的净资产及未来发展情况等因素对标的股权进行估值，并确定折算率上限，可聘请第三方机构对标的股权进行估值，并适时评估调整。

券商还应当根据融入方的资信状况、资产状况、资金用途等，确定融入方融资额度，并建立动态调整机制。证券公司与融入方开展场外股权质押式回购交易业务的融资余额不得超过融资额度。

同时，标的股权质押期间，履约保障比例达到或低于约定的履约保障比例的，证券公司应按照业务协议的约定要求融入方采取相应的措施；部分解除质押的，履约保障比例应不低于约定。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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