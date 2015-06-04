沪综指收升创逾七年新高 券商调整两融标的致大盘高位巨震

路透北京6月4日 - 中国股市沪综指周四收升创逾七年新高，盘中一度跌逾5%，创业板领跌，尾盘则在银行股带动下大幅拉升转跌为涨。

分析师指出，国盛证券宣布将创业板股票调出融资融券标的券可能是今天大盘盘中跳水的导火索，同时国泰君安可能在6月下半月发售新股导致资金面担忧重燃，短线获利盘大肆出逃，大盘高位出现巨震，预计短期维持高位震荡格局。

沪综指.SSEC收报4,947.102点，涨37.125点或0.76%，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.53点，今日股指振幅达6.12%。上证A股今日成交10,453亿元人民币，上日为10,027亿元。

“导火索可能是国盛把创业板全部调出融资标的，它的做法肯定会引起警惕，我觉得对市场有一定的冲击。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

新时代证券分析师孙卫党认为，国盛证券周四将创业板股票调出两融标的券算是一个诱因，但本质上还是5,000点附近积累大量获利盘，一有风吹草动就大肆出逃。

万联证券分析师沈赟认为，虽然国盛证券并非大券商，但这一做法释放的信号令人担心，市场害怕会引发连带性效应，因此算是实质性利空。

他并认为，已经成功过会的国泰君安如果“插队”则可能在6月下半月进行新股申购，鉴于其募资规模巨大，市场再度对下半月的资金面产生担心。

路透此前报导，如果国泰君安按目前新股摊薄后发行市盈率普遍不超过23倍来估算，其集资规模约300亿元。这是2010年7月农业银行(1288.HK)(601288.SS)发行新股以来的A股市场最高IPO融资纪录。

交通银行(601328.SS)受媒体报导称其混改方案有望近期获批消息刺激，报收涨停；创业板指数P则收低0.97%至3,943.47点。

沪深300指数收报5,181.42点，涨0.74%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报5,230.8点，涨0.41%，成交1,946,438手。130亿元额度的沪股通净卖出2.6亿元。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)

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