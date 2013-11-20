宏源证券确认将与申银万国合并

路透上海11月20日 -已停牌多日的中国宏源证券股份有限公司000562.SZ周三刊登公告称，已与申银万国签署重组意向书。这是宏源证券首次官方确认外界关于申银万国将与宏源证券合并的预期。

公告称，双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。目前重组事项的相关工作正有序展开，公司股票将继续停牌。

宏源证券自10月30日中午临时暂停交易后持续停牌，公司曾发布公告称，其接获控股股东--中国建银投资有限公司通知，正筹划重大事项。

申银万国的大股东是中央汇金公司，其是宏源证券大股东中国建银投资的母公司，两公司同属汇金系券商。

据中国证券业协会公布数据，2012年申银万国和宏源证券的净资产分别排名行业第10位和第13位，净利分别排名第九和第12位。若两者合并，以去年业绩计，新公司无论是资产规模还是盈利能力，均将跻身业内前五位。

宏源证券停牌前的最后成交价为8.22元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。