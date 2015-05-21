焦点：中国创业板新股表现火热 无惧互联网泡沫破裂风险

路透香港5月21日 - 随着一家新上市的互联网视频企业股价飙升，中国投资者在引燃自己的互联网泡沫。

北京暴风科技股份有限公司(300431.SZ)在3月上市后，股价上涨了41倍，遥遥领先于对手企业上市后的涨势；但这在深圳证券交易所的创业板中并不是特例。

科技股权重较高的创业板指数.CHINEXTC今年以来上涨一倍多，成为全球最火热的股市。创业板新上市股票平均涨幅在500%左右，是投机家的梦想。

监管部门曾经警告散户，不要过度冒险。但股票帐户开户数量今年已创下新高，保证金融资规模自7月以来已增加三倍有余，达到接近1.8万亿(兆)人民币。

“市场力量太强大了，目前还不会出现泡沫破裂或是股市下跌，”IPO研究和投资公司Ipox Schuster LLC的创始人Josef Schuster说。

投资者愿意冒险将钱投入走势震荡的市场中，部分原因在于他们乐观的认为，政府政策和更多刺激措施将支撑中国经济增长，进而继续推动股市上涨。

“对于那些之前被科技股飙涨惊呆了的人来说，现在形势很明确了，政府就要靠这个行业来帮助中国经济复苏和转型，”南海基金管理公司驻上海的投资总监David Dai说。

“现在有泡沫吗？当然有。但这也是把资源引向高科技公司，以支持代价高昂的创新的途径。”

对科技初创企业和小公司来说，震荡的市场依然能提供有效融资。毕竟银行贷款太贵，来自非正规渠道的融资越来越少。

暴风科技IPO筹资3,420万美元，超额认购倍数为291倍。发行价为7.14元人民币，当前价位在300.81元人民币。

今年以来，已有58家公司在中国创业板上市，照这样下去，将有望打破2011年创下的122家IPO的纪录。

**泡沫太多？**

在政府推出一系列举措推动科技领域发展并鼓励股票投资的影响下，今年散户投资者对中国创业板的投资兴趣大增。

创业板的IPO获大幅超额认购，上市首日股价暴涨。创业板IPO平均规模达到5,900万美元，上海证交所平均1.3亿美元。

市场观察人士称，创业板的超强表现可能会招来监管机构更多干预，目前监管机构已经收紧了诸如融资融券和卖空等交易规则。

该市场的泡沫特征正显现一些苗头。创业板市场的平均市盈率目前为106倍，接近2009年高点128倍。

汤森路透对创业板上市的200家公司进行分析发现，接近20%的公司没有分析师跟踪分析。

并且，一些股票走势根本无视基本面逻辑。

星河生物(300143.SZ)股价今年至今已经飙升逾50%，尽管该公司过去两年连续亏损。

暴风科技和星河生物的管理层拒绝置评。

基金经理们并不确定市场是否已经触顶。

“潜在的宏观经济基本面看起来不那么有利，但散户投资者继续一窝蜂地跟进，因此很难说估值是不是出现了泡沫，”BMO Asset Management的投资组合经理Keith Taylor称。

中国创业板市场的估值和表现：link.reuters.com/jep74w

中国A股走势及每周新增开户数图表：link.reuters.com/zaj83w

中国PMI数据及市场走势图表：link.reuters.com/xuq74w

(完)

(编译 王丽鑫/白云/刘秀红/王兴亚；审校 徐文焰/张明钧/李爽)

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