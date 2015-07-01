财经洞察：中国目前乐见泡沫 但要学习如何与之共舞

记者 毕晓雯

路透香港7月1日 - 在中国监管层紧急出台各项救市措施后，A股完成了急跌后的大幅反弹。这一方面确认4,000点或是此轮行情的政策底，另一方面则显示中国政府仍乐见泡沫存在。

没有什么事比看着周围的朋友在股市里变富更困扰人们的头脑和判断力了，这句话从人性的角度告诉我们，泡沫是市场运行的必然结果。因此，更重要的是学会如何与之共舞。

特别是对监管层，首要应该考虑的是在泡沫后留下什么，而非预测泡沫，并企图预防泡沫。恰如前美联储主席格林斯潘所说，只有当泡沫破裂的时候，我们才能知道是否存在泡沫。

随着中国股市近期的大幅波动，比较各国股市泡沫的文章指不胜偻。简单总结，研究者们普遍认为纳斯达克和台湾是好泡沫，而日本则是坏泡沫。

什么是好泡沫？北京师范大学教授钟伟对纳斯达克的总结比较有代表性，他认为这场泡沫令美国恢复了制度自信和经济活力，考虑到NASDAQ投资人的开放性，本质上美国烧的是全球净储蓄，却独自收获了诸多伟大的行业和公司。

发生在台湾的泡沫为何也被认为是好泡沫呢？其中一种观点就认为这场泡沫加速台湾高科技行业的产业链拓展，并令其部分产业传统产业顺利外移。

上述两则优大于弊的泡沫有一处共性，即银行体系与资本市场的资金流通渠道控制的很好，没有因为资本市场的泡沫破灭而影响银行业的运作，从而令支持经济增长的供血仍然正常。

但日本的泡沫破灭之后的结果却截然不同，日本除了政策失误，最重要的就是没有处理好银行业和资本市场间的隔离带，在泡沫破灭后，造成银行体系危机和全面信贷紧缩，动摇了实体经济复苏的根基。2008年的金融危机的巨大破坏力也可一窥。

可见，泡沫已成为市场运行中的一部分，监管需要做的只有两点：防止银行资金入市；引导资金向创新型、成长型企业再分配。

**切断银行资金违规流向资本市场**

中国前总理朱熔基在1996年批复的“采取措施防止股灾”的三条措施中，有两点与银行资金进入股市有关。根据他的讲话实录记载：一，人民银行采取措施切断银行资金流入股市的渠道；二，财政部采取措施抑制证券回购资金流入股市。可见，这个风险是目前必须严控的底线。

路透此前援引消息人士的分析称，银监会正对银行各渠道资金入股市还处在摸底和监测状态，目前从会里到下面各局都有内部调研，但结论还没出。

该接近银监会人士称，等7月年中工作会议时可能会有结论，但目前部分银行和信托在上述通道的风险管理上未充分是事实。

目前银行资金入市常用途径主要有：融资融券、伞形及结构化信托、股票质押回购、股票收益互换、银行信用或抵押贷款、信用卡等，市场保守估计，银行自有资金及理财资金入市规模至少在一万亿元以上。

此轮中国股市下跌，杠杆被指是罪魁祸首，其中缺乏规范的场外融资最令人担忧。证券业协会在紧急排查后颁布新规对此进行了规范，要求证券公司只能向符合条件的第三方运营的客户端提供网上证券服务端与证券交易相关的接口。

**资金如何进行再分配**

既然泡沫是市场机制运行的一种重要的表现形式，那政策还可以做的就是如何引导资本市场的资源如何合理再分配。

如果资产的泡沫推动了巨大的技术进步和创新，就成为新一轮经济增长的动力，如果这种创新失败，可能就成为需要打扫战场的泡沫，人类需要为此付出代价。

中国正面临着人口红利的拐点，但伴随着互联网的兴起以及庞大的居民储蓄，创新正成为接棒经济增长的新动力。

今年以来，国务院数次会议强调，确定大力推进大众创业万众创新的政策措施，增添企业活力，拓展发展新天地。这种经济发展的新动向，资本市场怎么可能缺席呢？

钟伟就指出，如果中国能有与新经济、与NASDAQ可比的泡沫，那不是中国的不幸，而是万幸。（完）

(审校 林高丽)

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