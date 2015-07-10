沪综指早盘收涨逾5% 中小盘股普涨推动大盘继续报复性反弹

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月10日 - 中国股市沪综指周五早盘收涨逾5%。分析师指出，在政策利好累积效应下，今日早盘大盘继续大幅反弹，市场人气亦随之改善，盘面抛压非常轻，指数迅速上涨。但股指短期大幅波动仍预示投资者情绪波动较大，后市关注沪综指半年线和4,000点整数关口争夺的情况。
沪综指.SSEC早盘收报3,900.89点，涨191.56点或5.16%，上证A股今日早盘成交4,915亿元人民币，上日为6,701亿元。
“现在就是严重超跌以后的修复性反弹。”首创证券分析师邵帅指出，市场经过连续的大幅杀跌，很多个股被错杀，短期大盘反弹行情性质明显。
他并称，早盘银行券商、石油石化等前半周相对抗跌的品种并未涨停，显示权重股在高位已有一定的分歧。技术面上，5日均线开始拐头向上，10日均线逐渐走平，市场可能正进入到筑底的过程中。
代表中小盘股的中证500期指早盘多数涨停报收，主力7月合约CICN5已封住涨停位；沪深300期指主力7月合约CIFN5早盘收涨6.81%。（完）
(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)
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