沪综指早盘收涨逾5% 中小盘股普涨推动大盘继续报复性反弹

路透北京7月10日 - 中国股市沪综指周五早盘收涨逾5%。分析师指出，在政策利好累积效应下，今日早盘大盘继续大幅反弹，市场人气亦随之改善，盘面抛压非常轻，指数迅速上涨。但股指短期大幅波动仍预示投资者情绪波动较大，后市关注沪综指半年线和4,000点整数关口争夺的情况。

沪综指.SSEC早盘收报3,900.89点，涨191.56点或5.16%，上证A股今日早盘成交4,915亿元人民币，上日为6,701亿元。

“现在就是严重超跌以后的修复性反弹。”首创证券分析师邵帅指出，市场经过连续的大幅杀跌，很多个股被错杀，短期大盘反弹行情性质明显。

他并称，早盘银行券商、石油石化等前半周相对抗跌的品种并未涨停，显示权重股在高位已有一定的分歧。技术面上，5日均线开始拐头向上，10日均线逐渐走平，市场可能正进入到筑底的过程中。

代表中小盘股的中证500期指早盘多数涨停报收，主力7月合约CICN5已封住涨停位；沪深300期指主力7月合约CIFN5早盘收涨6.81%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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