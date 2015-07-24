上交所将继续鼓励上市公司通过增持回购等措施稳定股价

路透北京7月24日 - 中国上海证券交易所周五表示，近期落实证监会前期出台的各项稳定市场举措，积极鼓励沪市上市公司综合采取增持、回购股份等措施稳定股价，并完善了股东窗口期不得增持股份等限制性规定，为股东增持创造了更为宽松的政策和制度环境。

刊登在上交所微博的新闻稿称，上市公司及其股东和董事、监事和高管人员，通过增持或回购股份等方式维护股价稳定，既是现实需要也应成为一项常态化机制。上交所将继续鼓励、支持沪市上市公司积极通过增持、回购等方式，维护市场稳定，保护投资者合法权益。

据上交所统计，7月1日以来，沪市共有456家上市公司发布了股份增持计划或实施了股份增持。其中，已实施增持的上市公司共266家，完成增持股票19.21亿股，增持金额246.51亿元。此外，已有16家公司发布回购股票方案，11家公司发布股权激励计划，22家公司发布员工持股计划。

同时，上交所继续坚持依法监管、违规必究，及时发现并查处违规减持股份行为。近期已集中处理了6件涉及股东、董监高违规减持股份案件，并给予责任人相应的监管措施或纪律处分，尚有8件涉及股东、董监高违规减持股份案件正在依法处理过程中。

其中，上交所就津劝业(600821.SS)第二大股东天津中商联控股有限公司违规减持公司股票的行为，及时对该股东采取了限制交易等自律监管措施。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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