中国证交所回购量价齐升 节前融资集中到期续借--中金

路透上海10月8日 - 中国大型投行--中金公司最新固定收益报告称，今天证券交易所回购量价齐升。节前诸多期限回购融资集中到期续借，是成交量飙升的主要原因。

上海证券交易所一天期国债质押式回购204001今日总成交额为6,152.6亿元人民币。路透数据显示，今年上半年该品种日成交额多在4,000亿元以下，8月增量势头开始明显。

中金报告认为，证交所回购价格方面的变化，主因股市涨而出钱少。这是价格尤其是尾盘飙升的主要原因。另外，因逢周四隔夜品种资金实际占用三天，飙升一下很大程度上也是合理的。

至于有集中到期续借，为何资金不再借出？

集中到期决定成交量，此外续借集中融资导致借钱力量较强。融出虽也强但不稳定。具体来说，十一长假前没事干放钱，节后琢磨股市机会，不一定愿意放钱。加之今天股市火，很多人可能就不放钱了。

而融入资金属于刚性需求。不少过节资金 ，交易所成本比银行间低很多，估计不少融资需求转到了交易所市场，一时半会还不能重回银行间，加大了交易所的融资需求。

中国股市沪综指.SSEC周四收升近3%，创半个月最大单日涨幅。分析师指出，受长假期间外盘普涨带动，股指跳空高开后震荡，量能有所回升，部分存量资金积极参与热点板块炒作，中小市值个股走势活跃，短线须关注量能变化。

与证交所相比，银行间资金市场今日主要回购利率普降，其中隔夜加权利率跌逾10个基点(bp)，但整体来看，资金呈紧平衡。(完)