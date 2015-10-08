中国证交所回购量价齐升 节前融资集中到期续借--中金

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月8日 - 中国大型投行--中金公司最新固定收益报告称，今天证券交易所回购量价齐升。节前诸多期限回购融资集中到期续借，是成交量飙升的主要原因。
上海证券交易所一天期国债质押式回购204001今日总成交额为6,152.6亿元人民币。路透数据显示，今年上半年该品种日成交额多在4,000亿元以下，8月增量势头开始明显。
中金报告认为，证交所回购价格方面的变化，主因股市涨而出钱少。这是价格尤其是尾盘飙升的主要原因。另外，因逢周四隔夜品种资金实际占用三天，飙升一下很大程度上也是合理的。
至于有集中到期续借，为何资金不再借出？
集中到期决定成交量，此外续借集中融资导致借钱力量较强。融出虽也强但不稳定。具体来说，十一长假前没事干放钱，节后琢磨股市机会，不一定愿意放钱。加之今天股市火，很多人可能就不放钱了。
而融入资金属于刚性需求。不少过节资金 ，交易所成本比银行间低很多，估计不少融资需求转到了交易所市场，一时半会还不能重回银行间，加大了交易所的融资需求。
中国股市沪综指.SSEC周四收升近3%，创半个月最大单日涨幅。分析师指出，受长假期间外盘普涨带动，股指跳空高开后震荡，量能有所回升，部分存量资金积极参与热点板块炒作，中小市值个股走势活跃，短线须关注量能变化。
与证交所相比，银行间资金市场今日主要回购利率普降，其中隔夜加权利率跌逾10个基点(bp)，但整体来看，资金呈紧平衡。(完)
(整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。