二季度约8.8%中国家庭参与股市 股市低迷致投资者情绪转低--财新

路透北京7月8日 - 中国家庭金融调查与研究中心最新调查显示，在抽样调查的5,000户中国家庭中，8.8%的家庭（约为3,700户）参与了股市，负债持股比例较低；不过，受近期股市低迷负面影响，炒股家庭的股市预期指数大幅下降。

财新网周三引述《2015年第二季家庭股票投资报告》称，持股家庭中，93.8%为城镇家庭，占全国城镇家庭总数的14.4%。不过仅3.5%的家庭有融资融券行为，1.5%的家庭通过亲朋好友等民间融资渠道借款炒股，通过银行之类的正规融资渠道贷款炒股的家庭有0.7%。

同时，炒股盈利家庭比例在今年二季度首次出现下滑，6月26日后已降至40.5%。

报导并指出，不同于第二季度前中国股民对股市持续看涨的预期，从今年二季度开始，炒股家庭的股市预期指数转而大幅下降。股民的持股计划指数也由一季度的102.1下降到84.6。亏损较多的家庭比盈利家庭展现出了更强的减持意愿。

对比去年三、四季度，未持股家庭普遍看涨股市。2015年一季度起，未持股家庭对于股市的走向抱以较低的期待。且受近期股市影响，持股家庭转而看涨房价，第二季度，炒股家庭的购房比例较一季度上升了1.4%。

据此，报告分析，由于后市缺乏新鲜资金注入，始于2014年下半年的这一波“疯牛”行情已经收尾。（完）

(发稿 李铮；审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。