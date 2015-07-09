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中国财经 | 2015年 7月 9日 星期四 09:58 BJT

中国银监会允许已到期股票质押贷款合理展期 支持资本市场稳定

路透北京7月9日 - 中国银监会新闻发言人周四指出，为支持资本市场稳定发展，银监会允许银行业金融机构对已到期的股票质押贷款与客户重新合理确定期限，质押率低于合约规定的，允许双方自行商定押品调整。

刊登在银监会网站上的新闻稿称，银监会支持银行业金融机构主动与委托理财和信托投资客户协商，合理调整证券投资的风险预警线和平仓线。同时鼓励银行业金融机构与中国证券金融股份有限公司开展同业合作，提供同业融资。

此外，银监会还支持银行业金融机构对回购本企业股票的上市公司提供质押融资。

A股近期断崖式下跌直接造成股票缺乏流动性，这已触及股票质押安全性的核心。（完）

(发稿 吴晓龙；审校　林琦/林高丽)

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