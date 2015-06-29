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中国财经 | 2015年 6月 29日 星期一 09:34 BJT

沪综指开盘大涨2.3% 因央行降息及定向降准

路透上海6月29日 - 在中国央行周末紧急降息和定向降准后，上周急跌的中国股市沪综指周一开盘大涨2.3%。

开盘时，沪综指.SSEC报4,289.771点，涨96.898点或2.31%。稍早，沪深300期指7月主力合约CIFN5开盘涨2.12%。

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。

上周沪综指累计下跌6.37%，仅上周五该指数就下跌7.4%，当日沪深两市有两千多只A股跌停，仅58只个股上涨。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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