中国股市第二季基本向好 惟后半段或有调整压力--上投摩根

习近平称中国经济已进入“新常态”
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
路透香港4月21日 - 中国中外合资基金公司上投摩根周四称，随着中国经济逐渐企稳，第二季国内股市基本向好，惟后半段可能面临调整压力，因美联储加息预期升温和中国通胀压力逐步抬头。
上投摩根（香港）投资总监张淑婉称，由于美联储加息推迟、欧央行降息以及中国陆续推出稳增长政策，第二季前半段为投资气氛较好的时间，大宗商品和农产品涨价，相关行业景气出现改善，超跌的成长股迎来估值修复的机会。
“市场的风险可能于第二季后半段出现，受于全球流动性宽松，当美联储加息预期再次启动以及中国通胀压力逐步提升，可能导致流动性预期大幅变化，市场面临调整压力。”她说。
她认为，当前稳增长依然是政府的主基调，改革进度已有所减慢，在此背景下，财政政策将会持续支持，基建投资很大可能继续维持较高增长，货币政策仍适度宽松，经济增速经过一年的下滑后，可能在第二或第三季企稳。
“除非是政治上的考量，否则央行不会再放松（货币政策），”她说，“预期今年内仍会降准1-1.25%，降息则要视乎通胀上升情况。”
近日A股明显受压，上投摩根认为这是经过一轮反弹后所出现的正常调整，不是出于市场对中国债务问题的担忧。该行继续关注大宗商品方面的投资机会，亦看好新兴消费、新能源、医学美容等行业。
张淑婉称，现时主板估值逐步接近底部，中小创业板估值仍在平均值以上。当前中国股票市场杠杆已经低于去年初水平，流动性环境短期内遭受冲击的机会较低，中期风险可能来自于定向增发大规模解禁的压力。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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