下半年沪综指围绕5,500点震荡 创业板冲击4,500点--中信

报告认为，“中国制造2025”将是下半年影响面最广的创新主线，特别看好智能制造、绿色制造和高端装备这三大投资方向。在这基础上，偏好有并购整合及海外扩张经验或潜力的公司。

报告还建议，因目前海内外市场存在估值差距，投资者应打破投资边界限制，进军香港和美国中概股。比如，两地同时上市的A股相对于H股溢价近30%；国内互联网龙头多数在海外上市，估值水平却比国内创业板上市的二、三线企业要低。

报告指出，在资金出海便利度不断提升的今天，预计在国内和海外市场上市的中国企业之间的估值差距将逐渐收敛。建议投资者可通过QDII指数基金的方式整体投资估值仍较低的H股和美国中概股市场，取得比局限于A股投资更好的性价比。

周三沪综指收报4,909.978点，创业板指数P收报3,982.251点。

以下是中信中期策略报告摘要：

金融周期进入下半场对资本市场有两重影响。一方面，失去了杠杆的帮助，实业和房地产投资的吸引力下降。相应的，居民资产“水向低处流”，从传统实业、房地产投资和固定收益产品向股市转移，造就了“水牛”。 另一方面，金融周期下半场是资本市场的时代，股市的地位相对于银行提高。与银行不同，资本市场不只是看借款方有没有硬抵押品，而且更看重企业的未来发展前景，这意味着转型、创新企业将格外受益，与金融周期上半场曾经受益的传统地产企业一样将能够超常规发展。

我们预计传统行业权重较大的上证综合指数将围绕5500点中枢震荡，运行区间4500-6500点。均值回归的规律在传统行业为主的主板作用更明显。在2000点时大部分股票都非常便宜，所以投资者对于上市公司业绩增速下降的问题不会过于看重。但在5000点以上，业绩则将受到更多关注，而我们预测2015年A股企业盈利将负增长，其中非金融企业尤甚。在过去一年市场上行主要依靠估值提升，这将持续但是边际作用会递减。宽松的宏观政策能够稳增长但不能逆转周期，在传统行业权重较大的主板能支持25倍市盈率的中枢，对应5500点。

金融周期在两年内重新上行的机会较小，所以2007年级别的“火牛”（30倍市盈率以上，按照今年利润情况可对应6500点）应该出现机率较低。同时，每当主板市场向4500点调整时，总是非常好的买入机会。

我们认为创业板代表转型、创新经济，有望跑赢主板，目标4500点。在传统经济不断下行的今天，新兴行业与GDP的关联度较小，可很好的对冲投资者家庭财产组合中的实业和房地产仓位。事实也证明，创业板盈利增速的确大大领先于主板，对经济免疫力的确好，成长性并非完全靠讲故事。从相对吸引力来看，其实创业板也不比主板低。主板在过去一年涨幅也不小，但盈利预期却不断被下调，导致其风险溢价与创业板的差距现已接近2013年初之低位，而当时市场风格正从大盘向创业板切换。最后，股市的“反身性”，即股价对上市公司融资条件的“正反馈”影响，将奖励转型、创新企业，帮助其脱颖而出，是评价上市公司投资价值时不可忽略的因素。

我们认为“中国制造2025”将是下半年影响面最广的创新主线。5月19日，经过李克强总理签批，国务院印发《中国制造2025》规划，目标为在2025年迈入制造强国行列。制造业公司占上市公司总数的2/3，市值的2/5，影响面非常广。在国家鼓励支持下，制造业升级最快捷的方法是借助牛市融资然后到欧美收购先进企业。根据规划中信息化与工业化融合、控制能耗、物耗与污染排放、形成国际竞争力跨国公司这三大战略目标，我们相应特别看好智能制造、绿色制造和高端装备这三大投资方向。在这基础上，我们偏好有并购整合及海外扩张经验或潜力的公司，并建议投资相应的股票组合。

我们认为投资者没有边境的限制，应该“立体化”作战，进军香港和美国中概股。海内外市场存在估值差距。比如，两地同时上市的A股相对于H股溢价近30%；国内互联网龙头多数在海外上市，估值水平却比国内创业板上市的二、三线企业要低。在资金出海便利度不断提升的今天，预计在国内和海外市场上市的中国企业之间的估值差距将逐渐收敛。建议投资者可通过QDII指数基金的方式整体投资估值仍较低的H股和美国中概股市场，取得比局限于A股投资更好的性价比。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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