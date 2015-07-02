中国A股警报解除 开始防守反击--中信证券

路透北京7月2日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周四发布报告认为，主板底部已有支持，开始防守反击，利用反弹之后的震荡期收集国企改革筹码。在市场震荡中，一些高质量的股票出现被连累错杀的情况，为投资者提供介入机会。

分析认为，蓝筹股在本轮调整后有回归价值中枢的动力，短期可关注地方国企改革加速的催化剂。创业板应顺势而为，不急于抢反弹，中报业绩将导致分化。

**以下为中信证券报告全文**

事项：

7月1日（周三）A股市场高开低走，形势逆转。上证指数大跌5.2%。创业板巨震，在上午大涨后，下午收跌3.5%。晚间证监会连续发布两份公告表明对融资业务的态度。我们分析判断如下：

评论：

紧急情况下必须“头痛医头”。融资杠杆问题是近期市场大幅震荡的直接原因，紧急情况下必须先解决直接问题。在对周二市场反弹的点评中，我们就指出，在周末以来决策层尝试发放的多重信号中（包括央行逆回购释放500亿流动性、人社部和财政部起草养老金管理办法允许养老金投资股市达基金净值最多30%），最终导致市场反弹的还是直接对融资杠杆的表态，包括允许场外配资存量继续运行，窗口指导券商“发挥融资融券业务逆周期调节的功能”调整抵押折算率和融资保证金率。

《管理办法》紧急发布实施，决策层态度明确，踩踏风险警报解除。周三晚，在市场形势重新逆转后，证监会连续发布两份公告，发布《证券公司融资融券业务管理办法》（《管理办法》），并明确允许证券公司开展两融收益权资产证券化业务。

《管理办法》并非超预期，其草案在6月12日就已经向社会公开征求意见。此征求意见过程本应该到7月11日截止，但“因情况特殊，需尽快发布、施行”，在“考虑到目前市场运行情况”后，证监会决定于7月1日发布《管理办法》并自公布之日起实施。紧急发布实施，充分表明决策层的坚决态度。

《管理办法》针对性强，听者对号入座舒了一口气。虽然《管理办法》已有预期，在市场迷茫、投资者集体向决策层求援的环境下，其针对性非常振幅人心。其中，以下这些政策的明确让对号入座的投资者们舒了一口气：允许融资融券合约展期，不再设定六个月的融资融券强制还款期限；取消投资者维持担保比例低于130%应当在2个交易日内追加担保物（且追保后维持担保比例不低于150%；不再将强制平仓作为证券公司处理客户担保物唯一方式；在开立信用账户后证券资产下降到低于50万元仍可继续从事两融交易。

蓝筹股在本轮调整后有回归价值中枢的动力，短期可关注地方国企改革加速的催化剂。经过20%跌幅的调整，现在上证指数市盈率不到20倍，横向与国际比较（包括与H股比较）都已经不高，均值回归动力增加。但是，原来的“赚钱效应”加速资产入市，现在的“亏钱效应”起的是反作用，提高了风险溢价，降低了价值中枢，放大了市场波动。

在风险溢价上升的环境下，蓝筹未来要结束震荡并整体性的启动上行，必须要有涉及面广、有国家背书的大主题触发，我们认为最可能会是国企改革，特别是地方国企改革的加速。在“头痛医头、脚痛医脚”的紧急状况告一段落之后，我们期望地方国企改革加速会作为一张恢复市场信心的大牌被提早打出来。

创业板应顺势而为，不急于抢反弹，中报业绩将导致分化。对于高估值成长股集中的创业板，我们一直强调资本市场反身性的逻辑。这个逻辑依然成立，但它是一把双刃剑。根据这个逻辑，这轮调整造成的估值下降也会起到相反的负反馈效应。所以，在这轮调整后投资者应该顺势而为，现阶段不应该匆忙抄底。在中报业绩开始披露后，创业板将出现分化，投资者或会更倾向于换仓到业绩增长较亮丽的龙头企业。

投资建议：主板底部已有支持，开始防守反击，利用反弹之后的震荡期收集国企改革筹码。在市场震荡中，一些高质量的股票出现被连累错杀的情况，为投资者提供介入机会。我们重申在对周二市场反弹的点评中的观点，建议以低估值为理由介入蓝筹行业（集中在食品饮料、家电、医药、公用事业、汽车、建筑、银行、地产），并特别关注有改革落地预期的地方国企。

结合行业组自下而上的推荐，我们建议关注老白干酒、首开股份、华侨城A、山煤国际、亚盛集团、金龙汽车、长安汽车、上海机电、农产品、西安饮食、华能国际、安徽水利。（完）

(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

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