沪综指冲高回落收跌 受制于上档技术面压力

路透北京12月23日 - 中国股市沪综指周三冲高回落收跌。分析师指出，今日大盘继续维持震荡走势，午后券商股走强一度带领指数创出四个月来新高，但尾盘出现跳水走势，个股行情则表现为大小盘股票间的“跷跷板”效应。短期市场依旧维持震荡向上的趋势，但面临大箱型上沿位置技术压力，且成交量未见有效放大，短线突破不易。

沪综指.SSEC收报3,636.09点，跌15.68点或0.43%，盘中最高达3,684.57点；今日上海A股成交4,174亿元人民币，上日成交3,583亿元。

“今天就是大盘股，中信证券这种大盘股下午拉升，使大股票走得比较强。”新时代证券策略分析师孙卫党表示，但是小盘股整体上还是以调整为主，创业板调整的幅度相对大一点。

他指出，券商股估值较低，今年成长性较好，获得部分增量资金青睐。自11月初本轮行情启动以来，流入资金较充裕，股价经过长期调整后今日再次发力，总体而言，券商股后市或继续维持震荡上涨格局。

信达证券策略分析师谷永涛也认为，年底机构资金提前布局明年行情，大举流入蓝筹股板块，造成蓝筹板块异动，对指数带动效应较为明显。而大小盘股轮动频繁，显示当前仍为场内存量博弈特征。

创业板指数P收跌1.97%，中信证券(600030.SS)收涨6.12%。

沪深300指数.CSI300收报3,866.38点，跌0.27%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6收报3,796.2点，跌0.32%，成交14,846手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出2.2亿元。（完）