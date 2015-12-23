沪综指冲高回落收跌 受制于上档技术面压力

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京12月23日 - 中国股市沪综指周三冲高回落收跌。分析师指出，今日大盘继续维持震荡走势，午后券商股走强一度带领指数创出四个月来新高，但尾盘出现跳水走势，个股行情则表现为大小盘股票间的“跷跷板”效应。短期市场依旧维持震荡向上的趋势，但面临大箱型上沿位置技术压力，且成交量未见有效放大，短线突破不易。
沪综指.SSEC收报3,636.09点，跌15.68点或0.43%，盘中最高达3,684.57点；今日上海A股成交4,174亿元人民币，上日成交3,583亿元。
“今天就是大盘股，中信证券这种大盘股下午拉升，使大股票走得比较强。”新时代证券策略分析师孙卫党表示，但是小盘股整体上还是以调整为主，创业板调整的幅度相对大一点。
他指出，券商股估值较低，今年成长性较好，获得部分增量资金青睐。自11月初本轮行情启动以来，流入资金较充裕，股价经过长期调整后今日再次发力，总体而言，券商股后市或继续维持震荡上涨格局。
信达证券策略分析师谷永涛也认为，年底机构资金提前布局明年行情，大举流入蓝筹股板块，造成蓝筹板块异动，对指数带动效应较为明显。而大小盘股轮动频繁，显示当前仍为场内存量博弈特征。
创业板指数P收跌1.97%，中信证券(600030.SS)收涨6.12%。
沪深300指数.CSI300收报3,866.38点，跌0.27%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6收报3,796.2点，跌0.32%，成交14,846手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出2.2亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。