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中国财经 | 2015年 12月 24日 星期四 15:14 BJT

沪综指连续第二日收跌 市场忧虑供给增加大盘延续调整

路透北京12月24日 - 中国股市沪综指周四连续第二日收跌。分析师指出，今日大盘继续延续调整，昨日国务院常务会议提出建立战略新兴产业板等加大直接融资的举措，将加大股票供给量，对市场造成一定心理压力，同时前期大盘连续上涨后，上方面临年线压制，短线技术面压力仍大，大盘有必要回档调整蓄势。

沪综指.SSEC收报3,612.49点，跌23.60点或0.65%；今日上海A股成交3,116亿元人民币，上日成交4,174亿元。

“明年战略新兴板上来以后，供给量还是比较大，有一定的心理或者资金压力。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

他指出，明年注册制、战略新兴板、新三板，海外中概股回归逐步实施以后，以创业板为代表的中小盘股票在面临其他的同质性板块冲击下，较高水平估值中枢肯定会造成下拉。

中国国务院周三表示，进一步显着提高直接融资比重措施，完善股票、债权等多层次资本市场，建立上海证券交易所战略新兴板，并研究推出新三板向创业板转板试点。

创业板指数P收涨0.425%，海南瑞泽(002596.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,829.40点，跌0.96%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6尾盘报3,779.4点，跌1.09%，成交14,441手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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