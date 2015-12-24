沪综指连续第二日收跌 市场忧虑供给增加大盘延续调整

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月24日 - 中国股市沪综指周四连续第二日收跌。分析师指出，今日大盘继续延续调整，昨日国务院常务会议提出建立战略新兴产业板等加大直接融资的举措，将加大股票供给量，对市场造成一定心理压力，同时前期大盘连续上涨后，上方面临年线压制，短线技术面压力仍大，大盘有必要回档调整蓄势。
沪综指.SSEC收报3,612.49点，跌23.60点或0.65%；今日上海A股成交3,116亿元人民币，上日成交4,174亿元。
“明年战略新兴板上来以后，供给量还是比较大，有一定的心理或者资金压力。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
他指出，明年注册制、战略新兴板、新三板，海外中概股回归逐步实施以后，以创业板为代表的中小盘股票在面临其他的同质性板块冲击下，较高水平估值中枢肯定会造成下拉。
中国国务院周三表示，进一步显着提高直接融资比重措施，完善股票、债权等多层次资本市场，建立上海证券交易所战略新兴板，并研究推出新三板向创业板转板试点。
创业板指数P收涨0.425%，海南瑞泽(002596.SZ)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,829.40点，跌0.96%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6尾盘报3,779.4点，跌1.09%，成交14,441手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。