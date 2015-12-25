沪综指小幅收升 成交萎缩场内观望气氛浓厚

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月25日 - 中国股市沪综指周五小幅收升。分析师指出，今日大盘以缩量震荡走势为主，盘中热点匮乏，临近年末，市场资金面趋紧预期加剧场内观望氛围，盘面上大小盘股轮动的“跷跷板”效应依然明显，短期大盘或仍有小幅回调。
沪综指.SSEC收报3,627.91点，涨15.42点或0.43%，该指数全周累计上涨1.37%；今日上海A股成交2,720亿元人民币，上日成交3,116亿元。
“其实市场短期没方向就会这样震荡，但是没有太大的利空也不会下，可能就是窄幅区间震荡。”光大证券策略分析师赵扬表示。
沪综指今日全天振幅仅0.93%。
“缩量缩得比较明显，说明市场观望的气氛会比较浓一些。”新时代证券策略分析师孙卫党指出，从技术层面看，可能还是一个缩量调整、小涨小跌的这样一个走势。
创业板指数P收跌0.04%，上证金融地产行业指数.SSEFN收升0.39%。
沪深300指数.CSI300收报3,838.20点，涨0.23%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6尾盘报3,792.2点，涨0.44%，成交11,364手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。