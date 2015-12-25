沪综指小幅收升 成交萎缩场内观望气氛浓厚

路透北京12月25日 - 中国股市沪综指周五小幅收升。分析师指出，今日大盘以缩量震荡走势为主，盘中热点匮乏，临近年末，市场资金面趋紧预期加剧场内观望氛围，盘面上大小盘股轮动的“跷跷板”效应依然明显，短期大盘或仍有小幅回调。

沪综指.SSEC收报3,627.91点，涨15.42点或0.43%，该指数全周累计上涨1.37%；今日上海A股成交2,720亿元人民币，上日成交3,116亿元。

“其实市场短期没方向就会这样震荡，但是没有太大的利空也不会下，可能就是窄幅区间震荡。”光大证券策略分析师赵扬表示。

沪综指今日全天振幅仅0.93%。

“缩量缩得比较明显，说明市场观望的气氛会比较浓一些。”新时代证券策略分析师孙卫党指出，从技术层面看，可能还是一个缩量调整、小涨小跌的这样一个走势。

创业板指数P收跌0.04%，上证金融地产行业指数.SSEFN收升0.39%。

沪深300指数.CSI300收报3,838.20点，涨0.23%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6尾盘报3,792.2点，涨0.44%，成交11,364手。（完）