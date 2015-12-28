沪综指收挫2.6%创一个月最大单日跌幅 受B股跌近8%拖累（更新版）

（新增分析师评论）

路透上海12月28日 - 中国股市沪综指周一收挫2.6%，创一个月最大单日跌幅。分析师指出，A股市场近日上涨乏力，券商保险等前期领涨的蓝筹股出现回落，而前期积累不少涨幅的B股午后突然下跌，亦对市场形成不利影响，沪综指午后跌幅迅速扩大，以日低报收。

有分析师提到，B股市场大跌，主要导火索是因国家外汇管理局拟于1月起上线个人外汇业务监测系统，强化个人换汇的监管。这引起B股市场一些投资者的恐慌，下午起争相离场，希望能在年底前完成套现及换汇，并诱发B股获利回吐压力骤然增大。

国家外管局10月22日发布通知称，拟于2016年1月1日停止使用个人结售汇管理信息系统，正式上线个人外汇业务监测系统。

沪综指 .SSEC收报3,533.779点，大跌94.135点或2.59%，此前最大单日跌幅为11月27日的5.48%。今日上海A股成交3,646亿元人民币，上日成交2,720亿元。上证B指 .SSEB 收报407.926点，跌7.87%。

“B股有点不明觉厉（搞不明白，但觉得厉害），市场有点慌。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，券商等蓝筹股可能因年底资金面紧张，上涨乏力后回调，这对指数有实质性的拖累。

银河证券分析师任承德指出，B股指数近三个月累计涨幅达七成，部分个股股价翻倍，这使得B股市场累积的获利抛压相当大。临近年底前不少投资者有锁定盈利的需求，再加上消息面有风吹草动，使得今日B股跌幅相当大。

信达证券的分析师谷永涛认为，B股今日大跌，可能是大家对于政府对B股的定位越来越悲观。现在看到越来越多关于直接融资的规划，包括创业板，新兴产业板，科创板，注册制，但都没有提及B股，这可能影响了市场对B股的预期和信心的支撑。

沪深300指数.CSI300 收报3,727.632点，跌2.88%；沪深300指数期货主力1月合约 CIFF6 收盘报3,647.6点，跌3.72%，成交15,233手。130亿元额度的沪股通 .NQUOTA.SH 净买入0.35亿元。（完）