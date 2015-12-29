沪综指缩量收升 主动杀跌动力有限场内观望气氛浓厚

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月29日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，继昨日大幅调整后，今天大盘小幅震荡尾盘走高，主动杀跌动力有限，但盘中热点匮乏，成交维持低位运行。临近年底，市场存在一定程度现金需求，前期参与市值配售的资金或选择离场，场内观望气氛浓厚。
沪综指.SSEC收报3,563.74点，涨29.96点或0.85%，今日上海A股成交2,479亿元人民币，较前一交易日萎缩逾三成。上日成交3,646亿元， “缩量显示主动杀跌的情绪不强，昨天大幅调整后一步到位，下方有重要的技术性支撑。”首创证券策略分析师邵帅指出。
他认为，此前大盘两次调整到60日均线处后反弹，沪综指60日均线3,484点也处于大盘箱体震荡的下沿，因此该点位附近支撑力度较强。
另外，随着明年IPO安排进展，有部分参与市值配售的资金可能选择退出，有离场观望的嫌疑。而昨天的调整对投资者的情绪和心理仍有一定影响，年底前投资者或以观望为主。
中国银行间市场周二资金宽松不改，其中14天回购利率跌幅近30个基点，七天期跌逾10个基点，显虽然年底临近，流动性充裕局面依然。交易员称，年末时点，但即便是质押信用债品种拆借的机构难度却也不算大，同时财政存款陆续到位亦有驰援场内供给。
上证金融地产行业指数.SSEFN收升1.04%，安信信托(600816.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,761.87点，涨0.92%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6收盘报3,704.0点，涨0.84%，成交13,447手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入9.1亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。