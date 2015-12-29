沪综指缩量收升 主动杀跌动力有限场内观望气氛浓厚

路透北京12月29日 - 中国股市沪综指周二缩量收升。分析师指出，继昨日大幅调整后，今天大盘小幅震荡尾盘走高，主动杀跌动力有限，但盘中热点匮乏，成交维持低位运行。临近年底，市场存在一定程度现金需求，前期参与市值配售的资金或选择离场，场内观望气氛浓厚。

沪综指.SSEC收报3,563.74点，涨29.96点或0.85%，今日上海A股成交2,479亿元人民币，较前一交易日萎缩逾三成。上日成交3,646亿元， “缩量显示主动杀跌的情绪不强，昨天大幅调整后一步到位，下方有重要的技术性支撑。”首创证券策略分析师邵帅指出。

他认为，此前大盘两次调整到60日均线处后反弹，沪综指60日均线3,484点也处于大盘箱体震荡的下沿，因此该点位附近支撑力度较强。

另外，随着明年IPO安排进展，有部分参与市值配售的资金可能选择退出，有离场观望的嫌疑。而昨天的调整对投资者的情绪和心理仍有一定影响，年底前投资者或以观望为主。

中国银行间市场周二资金宽松不改，其中14天回购利率跌幅近30个基点，七天期跌逾10个基点，显虽然年底临近，流动性充裕局面依然。交易员称，年末时点，但即便是质押信用债品种拆借的机构难度却也不算大，同时财政存款陆续到位亦有驰援场内供给。

上证金融地产行业指数.SSEFN收升1.04%，安信信托(600816.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,761.87点，涨0.92%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6收盘报3,704.0点，涨0.84%，成交13,447手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入9.1亿元。（完）