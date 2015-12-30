沪综指小幅收升 年底前市场情绪谨慎观望氛围浓厚

路透北京12月30日 - 中国股市沪综指周三小幅收升。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，指数午后探底回升，盘中题材类股走势活跃，但整体仍维持清淡格局。临近年底，市场观望气氛加剧，但盘中仍不乏交易型机会。

沪综指.SSEC收报3,572.88点，涨9.14点或0.26%，今日上海A股成交2,652亿元人民币，上日成交2,479亿元。 “主要是到年底了，市场有一个很明显的缩量状态。”信达证券策略分析师艾宜指出。

他认为，短线大盘仍存在压力，主要来自于注册制即将实施造成的对整个A股市场生态的担忧。此外，大批公司明年一月份将迎来解禁潮，对上述因素的担忧，使整个市场的情绪保持谨慎。