沪综指小幅收升 年底前市场情绪谨慎观望氛围浓厚

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指周三小幅收升。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，指数午后探底回升，盘中题材类股走势活跃，但整体仍维持清淡格局。临近年底，市场观望气氛加剧，但盘中仍不乏交易型机会。
沪综指.SSEC收报3,572.88点，涨9.14点或0.26%，今日上海A股成交2,652亿元人民币，上日成交2,479亿元。 “主要是到年底了，市场有一个很明显的缩量状态。”信达证券策略分析师艾宜指出。
他认为，短线大盘仍存在压力，主要来自于注册制即将实施造成的对整个A股市场生态的担忧。此外，大批公司明年一月份将迎来解禁潮，对上述因素的担忧，使整个市场的情绪保持谨慎。
上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.13%，创业板指数P收涨1.08%。
沪深300指数.CSI300收报3,765.18点，涨0.09%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6收盘报3,703.0点，涨0.03%，成交12,474手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净买入6.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。