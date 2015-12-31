沪综指缩量收跌 临近元旦小长假市场观望气氛浓厚

路透北京12月31日 - 中国股市沪综指周四缩量收跌。分析师指出，今日是2015年最后一个交易日，临近元旦小长假市场观望气氛浓厚，大盘震荡走低，部分资金尾盘集中套现离场令股指小幅跳水，料后市大盘仍维持在窄幅区间内震荡整理。

沪综指.SSEC收报3,539.18点，跌33.70点或0.94%，12月升2.72%连三月上涨，2015年累计涨9.41%，全年振幅71.95%；今日上海A股成交2,521亿元人民币，上日成交2,652亿元。 “今天还是观望，过元旦后可能会有一些政策上的变化。”国都证券策略分析师肖世俊指出，虽然今年A股跌宕起伏，但全部A股的平均收益仍有40%左右，总体市场表现还是不错的。

他认为，1月份开始，产业资本不减持的承诺到期，加上新股IPO注册制临近，市场对上述因素所带来的不确定性采取观望态度。而短期基本面比较乏味，资金利率水平已经较低，无风险利率继续下行对于估值水平的拉升贡献将非常有限。

国元证券策略分析师王明利表示，2016年上市公司盈利状况总体上不会有大的改善，结构上依然会是新兴产业与传统产业分化的格局，由此产生结构性行情；预计2016年上证指数大致会呈W型走势，上证指数的核心波动区间在3,000—4,500点之间。

上证金融地产行业指数.SSEFN收跌0.43%，创业板指数P收跌2.36%。

沪深300指数.CSI300收报3,731.00点，跌0.91%；沪深300指数期货主力1月合约CIFF6收盘报3,658.8点，跌1.13%，成交13,353手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH净卖出4.5亿元。（完）