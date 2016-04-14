沪综指收升再创逾三个月新高 存量资金博弈大盘高位盘整

中国70城房价指数同比涨幅15个月来首降 拐点已现热点楼市熄火（更新版）
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透上海4月14日 - 中国股市沪综指周四收升，再创逾三个月收盘新高。分析师指出，近期公布的中国经济数据显示向好迹象，市场风险偏好提高；不过市场热点过快转换，不利于吸引增量资金入场，今日大盘高位窄幅震荡，成交明显萎缩。
沪综指.SSEC收报3,082.362点，涨15.724点或0.51%，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点。上证A股今日成交2,331亿元人民币，较上日的3,296亿元减三成。
“大盘还是延续此前的向上走一步就盘一盘的格局，成交量萎缩说明没有增量资金，大家自己玩自己的。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。
昨日领涨的钢铁、煤炭等大宗商品股票今日大多回调，上证原材料行业指数收跌0.06%；而中小盘股及题材股今日表现稍显热络，创业板指数P收升1.32%。
沪深300指数.CSI300收报3,275.832点，涨0.44%；沪深300指数期货主力5月合约收报3,233点，涨0.03%，成交13,129手。130亿元额度的沪股通净买入19.1亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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