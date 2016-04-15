沪综指小幅收跌 经济数据符合预期未给市场带来兴奋点

路透上海4月15日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌。分析师指出，今日公布的经济数据基本符合预期，未给市场太多惊喜；而近日盘中热点过快轮换，对增量资金吸引力并不大，因此大盘基本延续昨日的窄幅盘整走势，成交依旧低迷。

沪综指.SSEC收报3,078.117点，跌4.245点或0.14%；本周该指数累计上涨3.12%。上证A股今日成交2,223亿元人民币，上日为2,331亿元。

“经济数据基本在预期之中，上半年经济平稳的可能性较强。”东北证券策略分析师沈正阳说。

他指出，热点板块仍在轮换，赚钱效应不明显，这对场外增量资金而言没有多大吸引力，但光靠存量资金难以推升大盘，因此股指只能继续小幅盘整。

中国一季度经济增速微降至6.7%的七年新低，但3月各经济指标全面由枯转荣，经济短周期筑底企稳基本确立。得益于货币政策的源头活水和积极财政的暖风频吹，生机盎然的经济“小阳春”格局逐渐清晰。

中小盘股在昨日热络一天后，今日大多回调，创业板指数P收跌0.63%。

沪深300指数.CSI300收报3,272.21点，跌0.11%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,237.6点，涨0.24%，成交15,020手。130亿元额度的沪股通净买入2.95亿元。（完）