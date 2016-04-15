沪综指小幅收跌 经济数据符合预期未给市场带来兴奋点

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海4月15日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌。分析师指出，今日公布的经济数据基本符合预期，未给市场太多惊喜；而近日盘中热点过快轮换，对增量资金吸引力并不大，因此大盘基本延续昨日的窄幅盘整走势，成交依旧低迷。
沪综指.SSEC收报3,078.117点，跌4.245点或0.14%；本周该指数累计上涨3.12%。上证A股今日成交2,223亿元人民币，上日为2,331亿元。
“经济数据基本在预期之中，上半年经济平稳的可能性较强。”东北证券策略分析师沈正阳说。
他指出，热点板块仍在轮换，赚钱效应不明显，这对场外增量资金而言没有多大吸引力，但光靠存量资金难以推升大盘，因此股指只能继续小幅盘整。
中国一季度经济增速微降至6.7%的七年新低，但3月各经济指标全面由枯转荣，经济短周期筑底企稳基本确立。得益于货币政策的源头活水和积极财政的暖风频吹，生机盎然的经济“小阳春”格局逐渐清晰。
中小盘股在昨日热络一天后，今日大多回调，创业板指数P收跌0.63%。
沪深300指数.CSI300收报3,272.21点，跌0.11%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,237.6点，涨0.24%，成交15,020手。130亿元额度的沪股通净买入2.95亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。