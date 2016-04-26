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中国财经 | 2016年 4月 26日 星期二 15:22 BJT

沪综指反弹收升 量能持续萎缩市场信心仍疲弱

路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周二反弹收升。分析师指出，今日成交量继续萎缩，显示市场信心仍疲弱，盘中周期股和大宗商品期价形成共振，走势低迷。近期市场受信用违约等事件影响，资金和情绪面仍偏谨慎，大盘料续弱势震荡。

沪综指.SSEC收报2,964.70点，涨18.03点或0.61%。上证A股今日成交1,327亿元人民币，上日为1,386亿元。

“从今天的行业板块来看，周期股跌得有点多，稍微有点共振。”光大证券策略分析师徐沛东认为。

他并认为，近期大宗商品火爆，导致股市好风险偏好人群进入期货市场，资金抽离令近日指数波动率较低。

经过以前暴涨后，部分黑色系商品期价出现回落，今日上海螺纹钢跌逾5%至每吨2,518元人民币，大连铁矿石下挫6%至跌停，报每吨450.50元人民币。

信达证券策略分析师谷永涛则指出，近期央行连续对市场释放流动性，市场对资金面紧张的担忧有所缓解。

中国央行公开市场今日进行1,400亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放500亿元。央行周一并对18家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共2,670亿元，以保持银行体系流动性合理充裕。

安阳钢铁(600569.SS)收跌2.96%；江西铜业(600362.SS)收跌1.39%。

沪深300指数.CSI300收报3,179.16点，涨0.54%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,143.0点，涨0.62%，成交15,821手。130亿元额度的沪股通净买入6.3亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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