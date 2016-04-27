沪综指收盘小跌 资源股回调大盘维持弱势震荡

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月27日 - 中国股市沪综指周三收盘小跌。分析师指出，昨日股指尾盘拉升并没有多大号召力，今早虽然中小盘股一度上涨，但在整体环境偏弱的情况下，投资者抢反弹兴趣不浓，且资源股全面回调，大盘全天维持小幅震荡格局。
沪综指.SSEC收报2,953.671点，跌11.029点或0.37%。上证A股今日成交1,500亿元人民币，上日为1,327亿元。
“在目前这种市场环境下，股市也没有什么好的机会，大家都没有投资激情。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
他说，虽然今日公布的工业企业利润数据不错，但是能否持续尚待观察。前期大宗商品成交热络分流部分资金，债市违约风险扩大亦牵累股市，因此整体环境对股市不利，预计短期大盘将维持弱势震荡。
中国国家统计局周三公布，3月规模以上工业企业利润增长11.1%，增幅比1-2月加快6.3个百分点，其中30.5%来源于投资收益和营业外净收入的增加。
大宗商品期货今日出现大幅下跌，钢铁股和煤炭股跌幅居前，平庄能源(000780.SZ)收于跌停位5.97元。
沪深300指数.CSI300收报3,165.92点，跌0.42%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,125.8点，跌0.17%，成交14,153手。130亿元额度的沪股通净卖出0.24亿元。（完）
(发稿 林琦/张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。