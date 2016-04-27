沪综指收盘小跌 资源股回调大盘维持弱势震荡

路透北京4月27日 - 中国股市沪综指周三收盘小跌。分析师指出，昨日股指尾盘拉升并没有多大号召力，今早虽然中小盘股一度上涨，但在整体环境偏弱的情况下，投资者抢反弹兴趣不浓，且资源股全面回调，大盘全天维持小幅震荡格局。

沪综指.SSEC收报2,953.671点，跌11.029点或0.37%。上证A股今日成交1,500亿元人民币，上日为1,327亿元。

“在目前这种市场环境下，股市也没有什么好的机会，大家都没有投资激情。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

他说，虽然今日公布的工业企业利润数据不错，但是能否持续尚待观察。前期大宗商品成交热络分流部分资金，债市违约风险扩大亦牵累股市，因此整体环境对股市不利，预计短期大盘将维持弱势震荡。

中国国家统计局周三公布，3月规模以上工业企业利润增长11.1%，增幅比1-2月加快6.3个百分点，其中30.5%来源于投资收益和营业外净收入的增加。

大宗商品期货今日出现大幅下跌，钢铁股和煤炭股跌幅居前，平庄能源(000780.SZ)收于跌停位5.97元。

沪深300指数.CSI300收报3,165.92点，跌0.42%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,125.8点，跌0.17%，成交14,153手。130亿元额度的沪股通净卖出0.24亿元。（完）