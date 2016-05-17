沪综指小幅收跌 反弹动能减弱大盘维持调整格局

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月17日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘继续在窄幅区间内震荡，市场量能依然维持较低水平。目前市场仍处于存量资金博弈的状态，大盘反弹主要由于此前深跌所致，中期市场调整并未到位，后期大盘仍会有下探举动。
沪综指.SSEC收报2,843.68点，跌7.18点或0.25%，上证A股今日成交1,398亿元人民币，上日为1,266亿元。
“大盘已经破位了，然后整个市场环境又不是太理想的情况下，要想重新回到一个相对强势的格局，难度是比较大的。”方正证券分析师陈敏认为，大盘在这个位置可以有反抽，但是不具备逆转的条件。
他指出，当前经济复苏动能开始减弱，相对中性的经济数据不足以对市场起到提振作用，在已经破位的情况下，原已悲观的市场情绪更加低迷。近期政策面传闻较多，致部分热点板块持续降温，短期对市场情绪有所影响。
今日受大宗商品期货价格反弹影响，石油、煤炭等部分大宗商品相关行业板块表现相对活跃，陈敏认为，前段时间煤炭等大宗商品板块跌幅较大，一旦市场环境转暖，此类个股容易产生反弹行情，但持续性不高。
华联矿业(600882.SS)涨停报收，大有能源(600403.SS)收涨4.45%。
沪深300指数收报3,086.02点，跌0.30%,；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,081.4点，涨0.12%，成交14,128手。130亿元额度的沪股通净买入3.1亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。