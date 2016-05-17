沪综指小幅收跌 反弹动能减弱大盘维持调整格局

路透北京5月17日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘继续在窄幅区间内震荡，市场量能依然维持较低水平。目前市场仍处于存量资金博弈的状态，大盘反弹主要由于此前深跌所致，中期市场调整并未到位，后期大盘仍会有下探举动。

沪综指.SSEC收报2,843.68点，跌7.18点或0.25%，上证A股今日成交1,398亿元人民币，上日为1,266亿元。

“大盘已经破位了，然后整个市场环境又不是太理想的情况下，要想重新回到一个相对强势的格局，难度是比较大的。”方正证券分析师陈敏认为，大盘在这个位置可以有反抽，但是不具备逆转的条件。

他指出，当前经济复苏动能开始减弱，相对中性的经济数据不足以对市场起到提振作用，在已经破位的情况下，原已悲观的市场情绪更加低迷。近期政策面传闻较多，致部分热点板块持续降温，短期对市场情绪有所影响。

今日受大宗商品期货价格反弹影响，石油、煤炭等部分大宗商品相关行业板块表现相对活跃，陈敏认为，前段时间煤炭等大宗商品板块跌幅较大，一旦市场环境转暖，此类个股容易产生反弹行情，但持续性不高。

华联矿业(600882.SS)涨停报收，大有能源(600403.SS)收涨4.45%。