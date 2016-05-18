沪综指收跌1.3%至逾两个月新低 利空因素叠加大盘加速下滑

路透北京5月18日 - 中国股市沪综指周三收跌1.3%至逾两个月新低。分析师指出，隔夜公布的美国物价数据令市场对美联储加息预期再次提升，同时管理层近期不断出台趋严的监管政策，主动降低市场泡沫程度，令国内股市承压，场内避险情绪升温，大盘今日低开低走，盘中一度创两个半月新低，尾盘护盘资金进场助缩减跌幅。

沪综指.SSEC收报2,807.51点，跌36.17点或1.27%，此前收盘低点为2016年3月10日的2,804.73点，上证A股今日成交1,488亿元人民币，上日为1,398亿元。

“市场是挺弱的，这个位置技术面看，今天应该是破位了，但破位之后可能空间也不是很大。”新时代证券分析师孙卫党认为。

他指出，美联储加息预期再次升温，一旦加息预期提高，肯定对A股有负面影响。而监管层主动降低杠杆对市场影响不大，下跌主要原因是管理层在挤市场泡沫。

美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美国联邦储备委员会（FED/美联储）今年晚些时候升息提供理据。周二发布的其它数据显示，上月房屋开工和工业生产强劲反弹，表明经济在第二季开局重获动能。

中国近年来管理规模高速扩张的基金子公司将被套上“缰绳”。五位消息人士周三透露，中国证券投资基金业协会已下发基金子公司管理规定修订稿的征求意见稿，基金子公司的设立门槛抬高，并引入净资本指标作为行业性的风控指标。

南纺股份(600250.SS)、乾景园林(603778.SS)报收跌停。

沪深300指数.CSI300收报3,068.04点，跌0.58%；沪深300指数期货主力5月合约收盘报3,058.6点，跌0.89%，成交13,272手。130亿元额度的沪股通净买入0.5亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校)