沪综指缩量震荡近收平 反弹乏力市场情绪仍低迷

沪综指.SSEC收报2,806.91点，跌0.60点或0.02%，此前收盘低点为2016年3月10日的2,804.73点，上证A股今日成交1,237亿元人民币，上日为1,488亿元。

“目前市场人气还是不足，成交量非常小。反弹几十点就下来了，下得还挺多的，这样的话还是反映市场情绪的问题。”国元证券分析师王明利认为，近期市场一个最重要的特点就是投资者很谨慎，反弹也不愿意参与。