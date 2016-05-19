沪综指缩量震荡近收平 反弹乏力市场情绪仍低迷

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京5月19日 - 中国股市沪综指周四缩量震荡近收平。分析师指出，今日大盘反弹乏力，股指受制于5日均线反压尾盘再次回落，成交量保持低位水平。尽管盘中热点相对活跃，但金融权重股走势疲弱，对指数形成拖累。
沪综指.SSEC收报2,806.91点，跌0.60点或0.02%，此前收盘低点为2016年3月10日的2,804.73点，上证A股今日成交1,237亿元人民币，上日为1,488亿元。
“目前市场人气还是不足，成交量非常小。反弹几十点就下来了，下得还挺多的，这样的话还是反映市场情绪的问题。”国元证券分析师王明利认为，近期市场一个最重要的特点就是投资者很谨慎，反弹也不愿意参与。
他指出，近期大宗商品价格回落，管理层出台一系列监管措施，限制了部分题材股的炒作，市场热点受到影响。不过，虽然目前鲜有场外增量资金入市，但亦有不少存量资金在持币观望准备吸纳，因此大盘下跌空间料不大。
上证银行股指数.SSEBKI收跌0.58%，民生银行(600016.SS)收跌1.42%。
沪深300指数.CSI300收报3,062.50点，跌0.18%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,014.2点，涨0.19%，成交13,059手。130亿元额度的沪股通净买入1.2亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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