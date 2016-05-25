沪综指小幅收跌 交投低迷A股成交额再创四个半月新低

路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，盘中交投低迷，A股成交额再创四个半月新低。分析师指出，今日大盘继续弱势窄幅盘整，由于6月份国内外政策面、宏观经济面事件较多，市场仍在等待预期明朗，有色金属股今日受期货市场价格影响，领跌大盘。

沪综指.SSEC收报2,815.086点，跌6.580点或0.23%。上证A股今日成交1,176亿元人民币，再创四个半月新低，上日为1,209亿元。

“最近从指数上来看，大盘还是弱势盘整的情况，因为大家心里边都在等一个时间点，就是6月份宏观政策对未来的冲击是怎么样。”光大证券策略分析师徐沛东认为。

他并指出，6月份国际国内事件较多，同时目前经济预期较差，令市场对权重股看法偏悲观。当前多头很难主动发动一波行情，投资者普遍采取观望态度。近期权重股换手率偏低，指数持续在窄幅区间内波动，因此行情可能将陷入低波动率、低换手率的负面循环。

在上周美联储发布4月会议记录和周一美联储官员暗示6月可能加息后，投资者对美联储将在6月或7月加息的预期积累动能。美国即将升息的可能性，已对金价造成一波打击，现货金周三跌至七周低位。

山东黄金(600547.SS)收跌3.4%，赣锋锂业(002460.KS)收跌4.5%。

沪深300指数.CSI300收报3,059.23点，跌0.14%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,021.6点，跌0.10%，成交13,523手。130亿元额度的沪股通净买入15.66亿元。（完）