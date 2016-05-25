沪综指小幅收跌 交投低迷A股成交额再创四个半月新低

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，盘中交投低迷，A股成交额再创四个半月新低。分析师指出，今日大盘继续弱势窄幅盘整，由于6月份国内外政策面、宏观经济面事件较多，市场仍在等待预期明朗，有色金属股今日受期货市场价格影响，领跌大盘。
沪综指.SSEC收报2,815.086点，跌6.580点或0.23%。上证A股今日成交1,176亿元人民币，再创四个半月新低，上日为1,209亿元。
“最近从指数上来看，大盘还是弱势盘整的情况，因为大家心里边都在等一个时间点，就是6月份宏观政策对未来的冲击是怎么样。”光大证券策略分析师徐沛东认为。
他并指出，6月份国际国内事件较多，同时目前经济预期较差，令市场对权重股看法偏悲观。当前多头很难主动发动一波行情，投资者普遍采取观望态度。近期权重股换手率偏低，指数持续在窄幅区间内波动，因此行情可能将陷入低波动率、低换手率的负面循环。
在上周美联储发布4月会议记录和周一美联储官员暗示6月可能加息后，投资者对美联储将在6月或7月加息的预期积累动能。美国即将升息的可能性，已对金价造成一波打击，现货金周三跌至七周低位。
山东黄金(600547.SS)收跌3.4%，赣锋锂业(002460.KS)收跌4.5%。
沪深300指数.CSI300收报3,059.23点，跌0.14%,；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,021.6点，跌0.10%，成交13,523手。130亿元额度的沪股通净买入15.66亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。